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Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! "Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak"
Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması! "Birçok oyuncu bizimle beraber olmayacak"
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 23:43
Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un öne çıkan sözleri...
"Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum. Önceliğimiz, oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz."