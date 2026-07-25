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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi. Faslı orta saha için görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sebebiyle takımdan ayrılacak isimler de şekilleniyor.

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Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği deneyimli orta sahada sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı-lacivertlilere sundu.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe ise Sofyan Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Öte yandan; sarı-lacivertliler, yıldız orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 1, Avrupa'dan 2 kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

29 yaşındaki Faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'te geçirmişti.

Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Amrabat, 2025 yılında Fiorentina'dan 12 milyon euroya transfer edilmişti.

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