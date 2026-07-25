Al Ittihad'dan Amrabat'a teklif! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle takımdan ayrılması beklenen isimler netleşmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Sofyan Amrabat'a Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi. Faslı orta saha için görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı sebebiyle takımdan ayrılacak isimler de şekilleniyor.
Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği deneyimli orta sahada sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad, bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifini sarı-lacivertlilere sundu.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe ise Sofyan Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor.
Öte yandan; sarı-lacivertliler, yıldız orta saha oyuncusu için Suudi Arabistan'dan 1, Avrupa'dan 2 kulüple daha görüşmelerini sürdürüyor.
29 yaşındaki Faslı orta sahanın Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Amrabat geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis'te geçirmişti.
Amrabat, 2025 yılında Fiorentina'dan 12 milyon euroya transfer edilmişti.