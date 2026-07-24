UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Son dakika spor haberleri: Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in 2. eleme turu maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:42
Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek tur için avantajlı bir skor elde etti.
Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda ise temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaştı.
Turuncu-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak turu rövanş maçına bıraktı.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
1- İNGİLTERE: 98.520
2- İTALYA: 84.232
3- İSPANYA: 78.621
4- ALMANYA: 76.690
5- FRANSA: 65.083
6- PORTEKİZ: 60.450
7- BELÇİKA: 55.850
8- HOLLANDA: 48.896
9- TÜRKİYE: 45.675
10- POLONYA: 42.525
11- ÇEKYA: 42.025
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