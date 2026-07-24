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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Son dakika spor haberleri: Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in 2. eleme turu maçları sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 11:42
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk etti.

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Sarı-lacivertliler, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur için avantaj elde etti.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu maçındaysa temsilcimiz Beşiktaş, evinde Danimarka ekibi Midtjylland'i ağırladı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 yenerek tur için avantajlı bir skor elde etti.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda ise temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile karşılaştı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Turuncu-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak turu rövanş maçına bıraktı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

1- İNGİLTERE: 98.520

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

2- İTALYA: 84.232

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

3- İSPANYA: 78.621

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

4- ALMANYA: 76.690

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

5- FRANSA: 65.083

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

6- PORTEKİZ: 60.450

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

7- BELÇİKA: 55.850

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

8- HOLLANDA: 48.896

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