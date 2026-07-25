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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Fenerbahçe'ye dünya futbolunu sarsacak sürpriz öneri! Real Madrid efsanesi Daniel Carvajal sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Yönetim, yıldız oyuncunun şartlarını ve sağlık raporlarını masaya yatırırken transfer için kritik görüşme bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Transferin en hareketli takımlarından olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi...

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TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Yüksek maaşı ve geçen sezonki performansından dolayı Nelson Semedo'yla yollarını ayırmak isteyen sarı-lacivertlilere, Real Madrid'e veda eden Daniel Carvajal önerildi.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Yönetim de 34 yaşındaki sağ bekin taleplerini dinleme kararı aldı. Yapılacak görüşmenin ardından transfer netlik kazanacak.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

REAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Sarı-lacivertliler, ilk etapta oyuncuya 1+1 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Maaş konusunda da İspanyol yıldızın beklentisi öğrenilecek ve sakatlık durumuyla ilgili de raporları talep edilecek.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Carvajal'e onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Real Madrid altyapısında yetişen Carvajal, 2012'de Bayer Leverkusen'e gitmiş, 2013'te ise takıma geri dönmüştü.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

Tam 13 yıl sonra oyuncu haziran ayının sonunda eflatun-beyazlılardan ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

56 MAÇ KAÇIRDI

2024-2025 sezonunda Daniel Carvajal büyük bir sakatlık geçirdi. 6 Ekim 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldız futbolcu, 238 gün sahalardan uzak kalırken bu süreçte 56 maç kaçırdı. Fenerbahçe sağlık heyeti bu nedenle Carvajal'ın sağlık raporlarını inceleyecek.

TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!

6 DEVLER LİGİ VAR

Carvajal'in kariyeri kupalarla dolu... 34 yaşındaki bek, Real Madrid'le 6 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 La Liga, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 1 Kıtalararası Kupası kazandı. Milli takımla da 2023 Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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