TRANSFER HABERİ - Real Madrid'in efsanesi Fenerbahçe'ye önerildi!
Fenerbahçe'ye dünya futbolunu sarsacak sürpriz öneri! Real Madrid efsanesi Daniel Carvajal sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Yönetim, yıldız oyuncunun şartlarını ve sağlık raporlarını masaya yatırırken transfer için kritik görüşme bekleniyor. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
REAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Sarı-lacivertliler, ilk etapta oyuncuya 1+1 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.
Maaş konusunda da İspanyol yıldızın beklentisi öğrenilecek ve sakatlık durumuyla ilgili de raporları talep edilecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın Carvajal'e onay verdiği belirtildi.
Real Madrid altyapısında yetişen Carvajal, 2012'de Bayer Leverkusen'e gitmiş, 2013'te ise takıma geri dönmüştü.
Tam 13 yıl sonra oyuncu haziran ayının sonunda eflatun-beyazlılardan ayrıldı.
56 MAÇ KAÇIRDI
2024-2025 sezonunda Daniel Carvajal büyük bir sakatlık geçirdi. 6 Ekim 2024'te çapraz bağ sakatlığı yaşayan yıldız futbolcu, 238 gün sahalardan uzak kalırken bu süreçte 56 maç kaçırdı. Fenerbahçe sağlık heyeti bu nedenle Carvajal'ın sağlık raporlarını inceleyecek.
6 DEVLER LİGİ VAR
Carvajal'in kariyeri kupalarla dolu... 34 yaşındaki bek, Real Madrid'le 6 Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 La Liga, 4 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 1 Kıtalararası Kupası kazandı. Milli takımla da 2023 Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
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