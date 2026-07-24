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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Savunma hattına yapacağı takviyede yönünü yerli oyunculara dönen Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ'a çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Konya'ya göndereceği heyet ile birlikte sunacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:12
Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için yerli stoper arayışlarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri de TÜMOSAN Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ oldu.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

İddialara göre Fenerbahçe transfer komitesi, önümüzdeki hafta Konyaspor yönetimiyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki savunmacının durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Kadıköy temsilcisinin transferi sonuçlandırmak adına yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Adil Demirbağ'ın da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ve bu isteğini yönetime ilettiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Adil'i yeni sezon kadro planlamasına dahil eden teknik heyet, görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

Tecrübeli savunmacı, 2020 yılının yazında Adana Demirspor'dan 200 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.

Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!

1997 doğumlu oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde doğrultusunda Adana Demirspor'a sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek.

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