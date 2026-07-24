Fenerbahçe, Adil Demirbağ transferini bitiriyor!
Savunma hattına yapacağı takviyede yönünü yerli oyunculara dönen Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ'a çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Konya'ya göndereceği heyet ile birlikte sunacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:12
Sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki savunmacının durumu yakından takip ediliyor.
Kadıköy temsilcisinin transferi sonuçlandırmak adına yaklaşık 3,5 milyon euro seviyesinde bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.
Adil Demirbağ'ın da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ve bu isteğini yönetime ilettiği iddia edildi.
Adil'i yeni sezon kadro planlamasına dahil eden teknik heyet, görüşmelerden çıkacak sonucu bekliyor.
Tecrübeli savunmacı, 2020 yılının yazında Adana Demirspor'dan 200 bin euro bonservis karşılığında transfer edilmişti.
1997 doğumlu oyuncunun sözleşmesinde yer alan madde doğrultusunda Adana Demirspor'a sonraki satıştan yüzde 50 pay verilecek.
Kariyerinde bugüne kadar 302 maça çıkan Adil Demirbağ, 10 gol/8 asist katkısı sundu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.