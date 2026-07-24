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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet rotasyonu için 10+4 kuralına uygun bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Portekiz'de bulduğu. Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen ve Jhon Duran transferi sonrası takımdan ayrılması beklenen Hırvat forveti gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:09
Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Yabancı kuralı nedeniyle 9 numara pozisyonuna 2003 kontenjanına uygun isim bakan Galatasaray'da flaş gelişmeler var.

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Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Okan Buruk'un çok istediği Matthis Abline'in Monaco ile anlaşması ve bu transferin çok büyük oranda yatması sonrası alternatif isimlere yönelen sarı-kırmızılılar rotayı Portekiz'e kırdı.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Takvim'in haberine göre yönetim, Benfica formasını giyen Franjo Ivanovic'le yakından ilgileniyor.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Geçtiğimiz sezon başında Union SG'den 22.8 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişi sonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Her iki kanatta da görev yapabilen Ivanovic 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı

BENFICA İLE MASAYA OTURULACAK

Galatasaray yönetimi kısa süre içinde Ivanovic'in transferi için Benfica kulübü ile görüşmelere başlayacak.

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