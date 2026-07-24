Galatasaray'a Hırvat golcü! Transferde Jhon Duran detayı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet rotasyonu için 10+4 kuralına uygun bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Portekiz'de bulduğu. Sarı-kırmızılılar, Benfica forması giyen ve Jhon Duran transferi sonrası takımdan ayrılması beklenen Hırvat forveti gündemine aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:09
Yönetimin diğer 9 numaralarda olduğu gibi Hırvat futbolcu için de şarta bağlı opsiyon içeren kiralama teklifi yapması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında Union SG'den 22.8 milyon Euro'ya Benfica'ya transfer olan Ivanovic beklenen performansı sergileyemedi.
Portekiz kulübünün Jhon Duran'ın gelişi sonrası takımda arka planda kalan 22 yaşındaki golcüyle yolları ayırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Her iki kanatta da görev yapabilen Ivanovic 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 56 maçta 24 gol ve 9 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç forvetin piyasa değerinin 20 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacağı öğrenildi.
BENFICA İLE MASAYA OTURULACAK
Galatasaray yönetimi kısa süre içinde Ivanovic'in transferi için Benfica kulübü ile görüşmelere başlayacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.