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Haberler UEFA Avrupa Ligi Pafos FC-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Pafos FC-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos FC ile Hırvatistan ekibi Hajduk Split karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 2-0 kazanan Hajduk Split, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken, Pafos FC ise taraftarı önünde skoru tersine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Hırvat temsilcisi kontrollü bir oyunla tur biletini almayı hedeflerken, ev sahibi ekip erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen Pafos FC-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 09:26
Pafos FC-Hajduk Split maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Pafos FC-Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Pafos FC ile Hajduk Split arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 2-0'lık galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Hajduk Split, deplasmanda skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ev sahibi Pafos FC ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İlk maçın ardından avantajını eline geçiren Hırvatistan temsilcisi temkinli bir oyun planıyla sahaya çıkarken, Pafos FC ise risk alarak hücumda etkili olmaya çalışacak. İşte Pafos FC-Hajduk Split maçının detayları!

Pafos FC-Hajduk Split MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Pafos FC-Hajduk Split maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Pafos FC-Hajduk Split MAÇI SAAT KAÇTA?

Alphamega Stadium'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.00'de başlayacak.

Pafos FC-Hajduk Split MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Pafos FC-Hajduk Split MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Pafos FC: Majecki; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

Hajduk Split: Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego

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