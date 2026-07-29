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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Vincenzo Italiao'dan Midtjylland maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

Vincenzo Italiao'dan Midtjylland maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland rövanşı öncesi dengeli ve cesur bir oyunla turu geçmek istediklerini söylerken, Salih Özcan ise ilk maçta kaçan fırsatlara dikkat çekerek, "Kontrolü alıp bulduğumuz pozisyonları değerlendirmeliyiz" mesajını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 19:52 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 20:17
Vincenzo Italiao'dan Midtjylland maçı öncesi ilk 11 açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiao ve futbolculardan Salih Özcan Midtjylland maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtladı.

ITALIANO'NUN SÖZLERİ

Vincenzo Italiano: "Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Yarın umarım biz başarılı taraf oluruz."

"SAVUNMADA DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

"İstatistikler çok güzel, çok önemli ama biz maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. Farklı bir maç oldu. Yarın bambaşka bir maç olacak. Rakip 1-0 geride, yarın daha agresif ve atak olacak. Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi şansları kullanamadık. Soğukkanlılığımız yoktu. Pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz."

"YÜREKLİ BİR BEŞİKTAŞ HAYAL ETTİM"

"Maçı çoğu zaman kafamızda oynarız. Benim kafamda yürekli bir Beşiktaş hayal ettim. Yarın zor olacak. En önemli kelime, denge! Evinde iyi oynayan, fiziksel bir takıma karşı oynayacağız. Yarın en önemli kelime denge olacak. Gol atma şansımız da olabilir. Yarın biz çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz; şiddetli oyun, kimliğini gösteren bir Beşiktaş istiyoruz. Şu an başlardayız. Bir ev yapıyoruz, her gün yeni bir tuğla koyuyoruz. Bu biraz zaman alacaktır."

SALİH ÖZCAN...

Salih Özcan: "İlk maçta gördüğünüz gibi kaliteli bir takım Midtjylland. Yarınki maç gerçekten savaş olacak. Hazır olmamız lazım. Galibiyet için her şeyi yapacağız. İlk dakikalarda kontrolü almamız lazım. Biliyoruz ki Midtjylland ilk golü bulmak isteyecek. Sakinleşmemiz lazım maçta. Gol şansları bulunca atmamız lazım, ilk maçtaki gibi değil. Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım, antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunun sebebi budur. Takım da çok kaliteli. "Gol yememeliyiz. Savaşacağız. İlk maçtaki gibi değil, şansları bulunca atmamız lazım. Kontrolü almamız lazım. Yeneriz inşallah."

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