İkinci yarı önde baskılı daha iyi ve etkili pas yapan isteyen bir Beşiktaş vardı lakin Romen hakem Feşnic oyunun ''İlgi odağı benim'' dedi Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Buna rağmen oyundan düşmediler Vincenzo İtaliano iç saha ya da dış saha rakip kim olursa olsun fark etmiyor kendi oyununu kabul ettiriyor. Hele ki kalede Nübel varsa sorun yok. Bu akşam Beşiktaş hakem Fesnic'i de rakip Kralovec'i de yendi. İstanbul'a avantajlı döndü. Bravo Beşiktaş...

Romen hakem Horatiu Fesnic, UEFA 1. Kategoride. Fakat bu kategoriyi dolduracak klasa sahip değil. Maçın başında Van Buren'e gösterdiği sarı net doğru. Sonra Dancek ve Darida'ya net sarıları pas geçti, sözlü ikazla geçiştirdi. Sonra da durumu kurtarmak adına idareci hakemliğe soyundu! Beşiktaş hiç faul yapmadığı ve oyunu bozmadığı tüm faulleri rakip oyuncular yaptığı halde her iki takım kaptanını yanına çağırdı sözlü ikaz etti. 49'da ise maçı tekrar seyrettiğinde kendisinin ve yardımcısının utanacağı bir karar verdi.