Spor yazarları Hradec Kralove-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Hradec Kralove-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 08:57
Beşiktaş, ilk 11'de sadece bir oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı. Beklenildiği gibi topa sahip olarak başladı. İki takım da zaman zaman birbirini tehlikeli ataklarla yokladı. Beşiktaş cephesinde Cerny, taraftara saç baş yoldurdu. Emirhan'ın çizgiden çıkardığı top ise bence ilk yarının Beşiktaş adına kırılma anıydı. Evet, gol pozisyonlarına girdik ama değerlendiremedik. Ancak bu dakikalarda yenilecek bir gol hem moralimizi bozabilir hem de bizi oyundan düşürebilirdi. Emirhan, harika zamanlamasıyla buna izin vermedi.
Beşiktaş ikinci yarıya ön alan baskısını çok iyi yaparak ve topa sahip olarak başladı. İlhan'ın kanadı yine çok iyi işledi. Bu baskının sonucunda Beşiktaş, Orkun ile önemli bir gol fırsatı yakaladı ancak kaleci gole izin vermedi. Nübel'in özellikle kontra atağa çıkacak şekilde topu oyuna sokuşu çok hoşuma gitti.
Bu kadar önde oynayıp baskı kurduğunuz anlarda elbette savunmada açıklar vereceksiniz. Ancak Beşiktaş'ın bu sezonki en büyük kazançlarından biri kalecisi. Yine harika bir performans ortaya koydu ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunun içinde tuttu.
Arka arkaya gördüğü iki sarı kartın ardından Ouattara'nın oyun dışında kalması Beşiktaş adına büyük talihsizlik oldu ve siyah-beyazlılar 10 kişi devam etti. Kırmızı kartın ardından maç tam bir kaos ortamına dönecekken Vincenzo Italiano yine oyunu çok iyi okudu. Yaptığı değişikliklerin karşılığını aldı ve oyuna giren Semih, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Her şeyi bir yana bırakırsak, kaleci Nübel ile Emirhan Topçu, Beşiktaş adına bugün sahanın en iyileriydi. Nübel kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutarken, Emirhan da savunmadaki müdahaleleriyle maçın kaderine doğrudan etki etti.
Cerny'nin arkasına ya da yanına U-23 bir oyuncu alalım düşüncesini artık bırakmak gerekiyor. Beşiktaş'ın kaliteli bir sağ açığa ihtiyacı var.Beşiktaş'ın eksik bölgeleri hâlâ çok fazla. Futbol aklının bu noktalara acilen çözüm bulması gerekiyor. Bundan sonraki transferler doğrudan bu eksik bölgelere yapılmalı. Beşiktaş çok fazla zaman kaybetti. Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu eksikler bir an önce giderilmeli.
MUSTAFA ÇULCU-REZİL HAKEM YÖNETİMİ
Hradec Kralove'nin kadro ve oyun kalitesine baktığımızda Beşiktaş'ın altında bir takım. Sezonu erken açtıkları için fizik olarak daha hazırlar o kadar. Topu Beşiktaş'a bırakarak kalabalık savunma yapan kaptıkları toplarla hızlı geçiş kovalayan rakip alanda çoğalarak gol arayan basit bir oyun sistemine sahipler. Beşiktaş'a kanatlardan ve merkezden boş alan bırakmadılar. Bu sıkıcı futbolun içine ilk yarıda Beşiktaş'ı çekmeyi başardılar. İlk yarının son dakikasında öyle hızla Beşiktaş kalesine geldiler ki Emirhan çizgiden çıkardı. Devamında Orkun savunma arasına Cerny'e al da at dercesine bir top bıraktı ama tecrübeli Cerny hem bu pozisyonu hem ikinci yarının başındaki pozisyonu gole çeviremedi!
İkinci yarı önde baskılı daha iyi ve etkili pas yapan isteyen bir Beşiktaş vardı lakin Romen hakem Feşnic oyunun ''İlgi odağı benim'' dedi Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Buna rağmen oyundan düşmediler Vincenzo İtaliano iç saha ya da dış saha rakip kim olursa olsun fark etmiyor kendi oyununu kabul ettiriyor. Hele ki kalede Nübel varsa sorun yok. Bu akşam Beşiktaş hakem Fesnic'i de rakip Kralovec'i de yendi. İstanbul'a avantajlı döndü. Bravo Beşiktaş...
Romen hakem Horatiu Fesnic, UEFA 1. Kategoride. Fakat bu kategoriyi dolduracak klasa sahip değil. Maçın başında Van Buren'e gösterdiği sarı net doğru. Sonra Dancek ve Darida'ya net sarıları pas geçti, sözlü ikazla geçiştirdi. Sonra da durumu kurtarmak adına idareci hakemliğe soyundu! Beşiktaş hiç faul yapmadığı ve oyunu bozmadığı tüm faulleri rakip oyuncular yaptığı halde her iki takım kaptanını yanına çağırdı sözlü ikaz etti. 49'da ise maçı tekrar seyrettiğinde kendisinin ve yardımcısının utanacağı bir karar verdi.
Emirhan'a kontrolsüz hareketinde sarısı olan Van Buren net ikinci sarıdan kırmızıydı, idare etti ve ihraç etmedi. Durumu anlayan rakip takımın hocası hemen oyundan aldı. Ama sarısı olan Ouattara'yı 71'de rakibine basit temaslı girişinde çat diye attı. Oh'a aldatmadan gösterdiği sarı uydurma bir sarıydı çünkü temas var! Rezil bir yönetim gösteren Fesnic 3.sınıf sıradan bir hakem! UEFA bunu nasıl 1. kategori yapmış şaşırdım...
TURGAY DEMİR-OH DEĞİL AHH!
En son söyleyeceğimizi en başta söyleyerek başlayalım: Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi ve çok kötü bir golcüsü var! Hradec Králové sıradan bir savunma takımı… On kişiyle kapanıyor, fırsat bulduklarında da öne çıkıp pozisyon arıyorlar. Böyle rakiplere karşı yapmanız gereken, kendi set oyununuzu kurup serinkanlı bir şekilde rakip kalede farklı hücum organizasyonları denemektir. Yok, eğer siz de rakibe ayak uydurup harala gürele öne arkaya koşturursanız, ortaya "körlerle sağırlar birbirini ağırlar" kıvamında bir maç çıkar. Nitekim öyle de oldu. Beşiktaş üç net pozisyon kaçırdı bir top da direkten döndü. Rakibin de en az o kadar fırsatı vardı ve bir pozisyonda da Emirhan topu çizgiden çıkardı.
Velhasılkelam dün bir kez daha görüldü ki golcünüz iyi değilse gol atmanız tesadüflere kalır. Öyle de oldu. Beşiktaş çok iyi oynadığı bölümde golcü OH sahne alabilse güle oynaya tamamlanırdı bu maç. Gol gecikince iş zorlaştı. Kassoum Ouattara ikinci sarı karttan atılınca ise Beşiktaşlılar dil altı haplarına hücum etmiştir muhtemelen. Allah'tan İtaliano tam o anda oyuna müdahale etti. Sol tarafı Rıdvan'la kapatırken cesur davrandı ve Semih'i de oyuna alarak ön tarafı diri tuttu. Hemen ardından bu hamlenin karşılığı geldi. Sahanın iyilerinden Olaitan sağ kanattan bindirdi, N'Didi topu kale sahasına gönderdi, Semih de kafayı vurup tur kapısını araladı. Özetle; iyi bir golcüsü olsa Beşiktaş bu maçı çok rahat ve farklı kazanırdı. İyi bir kalecisi olmasaydı bu kez aynı maçtan farklı bir mağlubiyetle de çıkabilirdi. Uzun lafın kısası; OH'la bu iş olmaz. Daha iyisi, hatta çok daha iyisi alınmalı. Yoksa Beşiktaş bu sezon OH değil, AHH demek zorunda kalır!
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