Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Fenerbahçe, Vedat Muriqi sonrası kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isterken gündemine gelen isimlerden biri de Vangelis Pavlidis olmuştu. Pavlidis'in kulübü Benfica'da Teknik Direktör Marco Silva'nın, Yunan futbolcu hakkında kendisine yöneltilen o soruya verdiği cevap ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 11:20
Silva'nın Pavlidis sorusuna verdiği yanıt ise şu şekilde:
"Büyük bir profesyonelin ruh hali, bulunduğu kulübe çok saygı duyan ve bulunduğu kulüpte olmaktan hoşlanan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit.
Biz biliyoruz, futbolda uzun zamandır yer alıyoruz, piyasa açık olduğunda dedikodular, sadece dedikodular değil, somut durumlar oyuncuların kafasını karıştırabilir veya karıştırmayabilir, kulüpleri de biraz etkileyebilir.
Ne istediğimizin bilincinde olmalıyız, mümkün olan ölçüde istikrarlı olmalıyız.
Bu aynı istikrarı oyuncularımıza ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız; günden güne, haftadan haftaya alınması gereken kararlara rağmen.
Pavlidis'e gelince, tekrar cevap vereyim: kendini büyük bir profesyonel olarak yönetti, kulüp için çok önemli bir oyuncu olarak ve gerçekten bulunduğu yerde olmaktan hoşlanan biri olarak."
Vangelis Pavlidis'in Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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