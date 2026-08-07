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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Fenerbahçe, Vedat Muriqi sonrası kadrosuna bir santrfor takviyesi daha yapmak isterken gündemine gelen isimlerden biri de Vangelis Pavlidis olmuştu. Pavlidis'in kulübü Benfica'da Teknik Direktör Marco Silva'nın, Yunan futbolcu hakkında kendisine yöneltilen o soruya verdiği cevap ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 11:20
Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile transfer iddialarında anılan Vangelis Pavlidis hakkında Benfica cephesinden açıklama geldi.

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Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Benfica Teknik Direktörü Marco Silva, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Hearts'ı evinde 6-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Silva'ya basın toplantısında, "Pavlidis, bu sezon Benfica formasıyla üç resmi maçta beş gol attı ve takımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Türkiye'ye olası bir transfer söylentilerinin olduğu bir dönemde, son zamanlardaki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu yöneltildi.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Silva'nın Pavlidis sorusuna verdiği yanıt ise şu şekilde:

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

"Büyük bir profesyonelin ruh hali, bulunduğu kulübe çok saygı duyan ve bulunduğu kulüpte olmaktan hoşlanan bir oyuncunun ruh hali. Bu kadar basit.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Biz biliyoruz, futbolda uzun zamandır yer alıyoruz, piyasa açık olduğunda dedikodular, sadece dedikodular değil, somut durumlar oyuncuların kafasını karıştırabilir veya karıştırmayabilir, kulüpleri de biraz etkileyebilir.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Ne istediğimizin bilincinde olmalıyız, mümkün olan ölçüde istikrarlı olmalıyız.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Bu aynı istikrarı oyuncularımıza ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız; günden güne, haftadan haftaya alınması gereken kararlara rağmen.

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Pavlidis'e gelince, tekrar cevap vereyim: kendini büyük bir profesyonel olarak yönetti, kulüp için çok önemli bir oyuncu olarak ve gerçekten bulunduğu yerde olmaktan hoşlanan biri olarak."

Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Transferde adı Fenerbahçe ile anılıyordu

Vangelis Pavlidis'in Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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