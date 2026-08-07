Bu aynı istikrarı oyuncularımıza ve taraftarlarımıza da aktarmalıyız; günden güne, haftadan haftaya alınması gereken kararlara rağmen.

Pavlidis'e gelince, tekrar cevap vereyim: kendini büyük bir profesyonel olarak yönetti, kulüp için çok önemli bir oyuncu olarak ve gerçekten bulunduğu yerde olmaktan hoşlanan biri olarak."