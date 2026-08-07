Boluspor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Boluspor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Yaz transfer döneminin ardından ilk resmi sınavlarına çıkacak iki ekip, sezona güçlü bir başlangıç yaparak hem taraftarlarına güven vermek hem de ilk haftadan avantaj yakalamak istiyor. 23 Temmuz'da göreve getirilen ABD'li teknik direktör Daniel Farrar yönetimindeki Boluspor, yeni oyun anlayışını sahaya yansıtmayı hedeflerken, Ahmet Pektaş'ın çalıştırdığı Manisa FK ise disiplinli futboluyla deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Sezonun ilk maçı olması nedeniyle büyük önem taşıyan mücadele, Trendyol 1. Lig'deki rekabetin de başlangıç noktası olacak. Peki Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar!

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Sezonun ilk haftasında Boluspor ile Manisa FK, kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geliyor. İki ekibin ligdeki bu kritik ve heyecan dolu açılış mücadelesi, 7 Ağustos Cuma günü oynanacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takımın mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler maçın başlama saatini araştırıyor. Boluspor'un sahasında Manisa FK'yı konuk edeceği ligin ilk maçı, akşam kuşağında saat 21.30'da başlayacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor ile Manisa FK arasında oynanacak olan sezonun açılış karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

BOLUSPOR-MANİSA FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Boluspor-Manisa FK karşılaşmasını hakem Alpaslan Şen yönetecek. Müsabakada Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını ise Emre Doğu ve Onur Gülter üstlenecek.