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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Daha şiddetli olmamız gerekiyor!

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Daha şiddetli olmamız gerekiyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Hradec Kralove'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2026 22:32
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano: Daha şiddetli olmamız gerekiyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0'lık skorla mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantajın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Vincenzo Italiano dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ITALIANO'NUN O SÖZLERİ:

Bugün gördük, hep söylediğim gibi, Avrupa'da kolay maç yoktur. Bugünkü maç çok zordu. 10 kişi kaldık, bütün çocuklar ruhunu ortaya koydu. Bu yüzden çok mutluyum.

Savunma arkası koşular için ikinci forveti attım ve Semih golü attı. Semih'in gol attığına çok sevindim. Şimdi ikinci maça hazırlanmamız gerekiyor. Daha şiddetli olmamız gerekiyor. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyum.

Bu takım yaklaşık bir aydır birlikte, temeli oturttuğumuzu düşünüyorum. Bu takımın daha çok ilerleyebileceğini düşünüyorum. Hep birlikte ileride neler olacağını göreceğiz.

Kafamda olan şey, takımın biraz daha ileri çıkmasıydı. O yüzden oyuna forvet ekledim. Gömülü kalmamamız gerekiyordu. O karar sonrasında ödüllendirildik ve golü bulduk.

Bence ikinci yarıda ruhumuz çok daha farklıydı, çok daha istekliydik. Daha fazla şans bulduk. Ama önemli bir konu var, daha bitirici olmamız gerekiyor.

3 maçta da gol yemedik. Bundan dolayı da çok mutluyum. Gol yediğinizde daha kırılgan oluyorsunuz, savunmada daha fazla hata yapabiliyorsunuz. Bu olmadığı için çok mutluyum.

İkinci yarı aslında, Midtjylland'ın ikinci maçı gibiydi. Orada da ikinci yarıda bambaşka oynamıştık. Bugün de öyle oldu. İleride daha da iyi olabiliriz. Ben buna inanıyorum.

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