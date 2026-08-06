Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 yendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

10. dakikada sol kanattan İlhan Fakılı'nın ortasında savunmanın ters vuruşunda top üst direğe çarparak kornere çıktı.

11. dakikada ceza yayında topla buluşan Sloncik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın şutunda kaleci Zadrazil topu kontrol etti.

39. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Orkun Kökçü'nün şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Oh'un rakibini çalımlayarak ceza yayı çizgisinden şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Horak'ın şutunda Emirhan topu çizgiden kornere yolladı.

İkinci yarıda siyah-beyazlılarda yeni transferlerde Ouattara ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ta 80. dakikada sahneye Semih Kılıçsoy çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile bu zorlu deplasmanda Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getirdi.

İkinci yarıda 48. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Orkun Kökçü'nün ceza yayı üzerinden çektiği şutta kaleci Zadrazil topu sektirdi. Ceza sahası sağ çaprazında boş pozisyonda meşin yuvarlağı önünde bulan Cerny'nin yakın mesafeden şutunda, top yan ağlarda kaldı.

54. dakikada Cerny'nin sağ kanattan ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine bekletmeden vuran Orkun Kökçü'nün şutunda kaleci Zadrazil, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada ev sahibi takım tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan orta ceza sahası sağ çaprazına açıldı ve Ouattara'nın ıskaladığı top, Umar'ın önünde kaldı. Umar'ın Ouattara'yı çalımladıktan sonra çektiği şutta oyuncunun açısını iyi kapatan Nübel, gole izin vermedi. Ceza sahası dışına seken topu Uhrincat bir kez daha kaleye gönderdi ancak Nübel, üzerine gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

71. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahaya yakın bir bölgede Umar ile girdiği pozisyonda rakibini faul ile durduran Ouattara, hakem Horatiu Feşnic tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

80. dakikada Beşiktaş öne geçti. Olaitan ile Ndidi'nin şık paslaşmalarının ardından Ndidi, ceza sahası sağ çaprazından topu kale önüne çevirdi. Savunmada Cihak'ın ters dokunuşu sonrasında altıpas içinde kaleciyi geçen meşin yuvarlağı önünde bulan Semih Kılıçsoy, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

87. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Valenta'nın sert şutunda iyi yer tutan Nübel, topu iki hamlede kontrol etti.

90+1. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Cihak'ın kafa vuruşunda köşeye giden topu Nübel, uzanarak kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada yine sağ kanattan gelişen atakta boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Trubac'ın şutunda meşin yuvarlak Alman kaleci Nübel'in üzerine gitti.

Beşiktaş, maçı 1-0 kazanarak rövanş için avantaj yakaladı.