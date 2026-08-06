UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası UEFA ülke puanında yaşanan değişiklik dikkat çekti. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 22:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 07:14
3- İSPANYA: 78.618
4- ALMANYA: 76.688
5- FRANSA: 65.082
6- PORTEKİZ: 60.850
7- BELÇİKA: 56.450
8- HOLLANDA: 49.229
9- TÜRKİYE: 46.375
10- ÇEKYA: 43.525
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