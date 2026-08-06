UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Beşiktaş, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golü ile 1-0 mağlup etti ve Çekya deplasmanından avantajla döndü. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...