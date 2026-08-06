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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve play-off yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Karşılaşma sonrası UEFA ülke puanında yaşanan değişiklik dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 22:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 07:14
UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Beşiktaş, 10 kişi kaldığı karşılaşmada Hradec Kralove'yi Semih Kılıçsoy'un golü ile 1-0 mağlup etti ve Çekya deplasmanından avantajla döndü. Maçın ardından UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte sıralamadaki yerimiz...

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

1- İNGİLTERE: 98.519

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

2- İTALYA: 84.232

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

3- İSPANYA: 78.618

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

4- ALMANYA: 76.688

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

5- FRANSA: 65.082

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

6- PORTEKİZ: 60.850

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

7- BELÇİKA: 56.450

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

8- HOLLANDA: 49.229

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

9- TÜRKİYE: 46.375

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

10- ÇEKYA: 43.525

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