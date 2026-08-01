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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Vlahovic için kesenin ağzını açacak! Sırp golcünün transfer kararı...

Beşiktaş Vlahovic için kesenin ağzını açacak! Sırp golcünün transfer kararı...

Golcü transferini bitirmek isteyen Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’le görüşmeler sürüyor. İtalyan basını, siyah beyazlıların 26 yaşındaki Sırp forvete önerdiği teklifi artıracağını vurguladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş Vlahovic için kesenin ağzını açacak! Sırp golcünün transfer kararı...

Kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic takibi sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; bonservisi elinde olan Vlahovic konusunda siyah-beyazlı kulübün son derece ciddi olduğu kaydedildi. Kara Kartal'ın, 26 yaşındaki Sırp golcüyle görüşmelere devam ettiği ve yaptığı teklifi artırmayı düşündüğü bildirildi. Vlahovic'in Beşiktaş'a gitme seçeneğini ciddi anlamda değerlendirdiği kaydedildi. İlk etapta kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen tecrübeli forvetin kısa bir süre içinde nihai kararını vermesi isteniyor.

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