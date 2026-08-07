CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'den Galatasaray'ın davetine ret! Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamıştı

Icardi'den Galatasaray'ın davetine ret! Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamıştı

Galatasaray'ın sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bir veda paylaşımı yaparak yollarını ayırdığı Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda Icardi için ayrılık töreni planlanladığını ve kendisine iletildiğini açıklamıştı. Icardi'nin ise Galatasaray'a olumlu geri dönüş yapmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 12:07
Icardi'den Galatasaray'ın davetine ret! Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamıştı

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Dursun Özbek geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Ayrılık töreni planladık ve kendisine ilettik" demişti.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim tarafından Villarreal maçına davet edilen Icardi, kulübe olumlu geri dönüş yapmadı.

Ayrılık kararından dolayı kırgın olan Arjantinli yıldız, hâlâ yeni takımını belirlemedi ve sevgilisi China Suarez ile tatiline devam ediyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi!
F.Bahçe'nin santrfor transferi Beşiktaş'ın planını bozabilir!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Başkan Erdoğan Mekke Paktı'nı imzaladı! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan stratejik güvenlik adımı: Anlaşmanın tüm detayları
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız!
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! T.Spor'dan Folcarelli açıklaması! 15:23
Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı Trendyol Süper Lig'de 2-3. hafta programları açıklandı 15:05
Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! Trabzonspor'da flaş Lukaku gelişmesi! 14:31
Serdar Dursun, Gaziantep FK’da Serdar Dursun, Gaziantep FK’da 13:22
Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman? 12:22
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! 12:14
Daha Eski
F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! F.Bahçe'ye Marsilya'dan yeni yıldız! 12:10
Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! Icardi'den G.Saray'ın davetine ret! 12:07
Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! Benfica'dan flaş Pavlidis açıklaması! 11:01
Boluspor-Manisa FK maçı detayları! Boluspor-Manisa FK maçı detayları! 10:17
Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! 10:03
Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu! 09:16