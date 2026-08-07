Icardi'den Galatasaray'ın davetine ret! Dursun Özbek Divan Kurulu'nda açıklamıştı

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Başkan Dursun Özbek geçen haftaki Divan Kurulu toplantısında "Mauro Icardi bizim için çok değerli bir oyuncu. Bize verdiği hizmet hiçbir zaman unutulmamalı. İkon oyuncularımızdan birisi. Ayrılık töreni planladık ve kendisine ilettik" demişti.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim tarafından Villarreal maçına davet edilen Icardi, kulübe olumlu geri dönüş yapmadı.

Ayrılık kararından dolayı kırgın olan Arjantinli yıldız, hâlâ yeni takımını belirlemedi ve sevgilisi China Suarez ile tatiline devam ediyor.