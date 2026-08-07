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Haberler Diğer Milli Takımlar Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu!

Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu!

Uruguay'ın efsane forveti Diego Forlan, ülkesinin yeni teknik direktörü oldu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2026 09:21
Efsane forvet Uruguay'ın yeni teknik direktörü oldu!

Diego Forlán'ın Uruguay Milli Takımı'nın başına geçmesi sosyal medyada "Bir Efsanenin Dönüşü" başlığıyla büyük coşkuyla karşılandı. Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı yaratan grup aşaması elenmesinin ardından Marcelo Bielsa'nın (71) görevi bırakacağı zaten biliniyordu.

Valverde (Real Madrid) ve Darwin Nunez (Al-Hilal) gibi yıldızlara sahip olan Uruguay, Suudi Arabistan'la 1-1, Yeşil Burun Adaları'yla 2-2 berabere kaldıktan sonra sonradan şampiyon olacak İspanya'ya 0-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişti.

Forlán'ın tek teknik direktörlük tecrübesi 2020'de Peñarol'daki kısa döneme dayanıyor; ayrıca kısa bir süre profesyonel tenise de yönelmişti.

Oyuncu olarak kariyerinin zirvesini Manchester United'dan sonra İspanya'da, önce Villarreal ardından Atlético Madrid formasıyla yaşadı. Kariyerine Inter, Brezilya, Japonya, Uruguay, Hindistan ve Hong Kong kulüplerinde devam etti.

Uruguay ile 3 Dünya Kupası'na katıldı: 2010'da dördüncü oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek Altın Top'u kazandı, 2002'de grup aşamasında, 2014'te ise son 16'da elendi. 2011'de Copa América şampiyonluğu yaşadı.

İspanya'da iki kez gol kralı oldu, 2010'da Atlético'yu Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı, 2003'te ise Manchester United'ın Premier Lig şampiyonluğunda yedek kulübesinden katkı verdi.

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