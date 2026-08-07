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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Fred hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun ismi uzun süredir transfer iddialarında ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anılırken, Brezilya ekibinden Fred hakkında flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 10:03
Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Fenerbahçe'de ismi uzun süredir ayrılık iddialarında ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anılan Fred hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Son olarak Atletico Mineiro cephesinden Fred hakkında açıklama geldi.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Brezilya ekibinin Sportif Direktörü Paulo Bracks, basına açık antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtlarken Fred'in olası transferine dair ise şu ifadeleri kullandı:

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

"Bu çok zor, karmaşık bir görüşme.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Oyuncunun kendi kulübüyle geçerli bir sözleşmesi var.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Atlético'nun onu burada görmek gibi bir hayali var ve onun da bir gün buraya gelmek gibi bir hayali var.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Bunu zaten dile getirdi, büyük bir aidiyet duygusu var.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Size verebileceğim hiçbir güncelleme yok ama bu, içeride güncelleme olmadığı anlamına gelmiyor.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Dışarıya açıklayacak bir şeyim yok. Süre ve transfer penceresi varken Fred konusunda umut ateşini canlı tutacağız.

Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi

Bu hayali gerçekleştirmeye çalışmak için son ana kadar bekleyeceğiz."

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