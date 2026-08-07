Atletico Mineiro'dan Fred açıklaması! Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiaları gündemdeydi
Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Fred hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun ismi uzun süredir transfer iddialarında ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anılırken, Brezilya ekibinden Fred hakkında flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 10:03
"Bu çok zor, karmaşık bir görüşme.
Oyuncunun kendi kulübüyle geçerli bir sözleşmesi var.
Atlético'nun onu burada görmek gibi bir hayali var ve onun da bir gün buraya gelmek gibi bir hayali var.
Bunu zaten dile getirdi, büyük bir aidiyet duygusu var.
Size verebileceğim hiçbir güncelleme yok ama bu, içeride güncelleme olmadığı anlamına gelmiyor.
Dışarıya açıklayacak bir şeyim yok. Süre ve transfer penceresi varken Fred konusunda umut ateşini canlı tutacağız.
Bu hayali gerçekleştirmeye çalışmak için son ana kadar bekleyeceğiz."
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