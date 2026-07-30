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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Galatasaray'ın transfer gündemine damga vuracak bir iddia İtalya'dan geldi. Milan'ın yıldızı Rafael Leao için resmi teklif yapıldığı öne sürülürken, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılılarla sözlü anlaşmaya vardığı iddiası büyük ses getirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için İtalya'dan flaş bir Rafael Leao bombası geldi.

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Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Çizme basını; sarıkırmızılıların Portekizli sol kanada ve kulübü Milan'a resmi teklifte bulunduğunu iddia etti.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Cimbom'un zorunlu satın alma opsiyonu olmadan kiralamak istediği ve zorunlu olmayan opsiyonunun 50 milyon euro olduğu savunuldu.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

27 yaşındaki Leao'ya da 10 milyon euro yıllık maaş sunulduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao'nun Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı dile getirildi.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Ayrıca ünlü futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak sarı-kırmızılı takıma gitmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Fenerbahçe'nin de istediği Leao'ya en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

F.BAHÇE DE GÖRÜŞTÜ
Rafael Leao ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

Sarı-lacivetliler, İtalya'da Milan'la görüşmeler yaptı.

Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu

5 milyon euro kiralama bedeli, 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu, 3 milyon euro bonus ve Portekizli sol kanada 8 milyon euro maaş önerildiği iddia edildi.

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