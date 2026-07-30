Galatasaray'dan Rafael Leao'ya dev teklif! İtalyanlar transferi duyurdu
Galatasaray'ın transfer gündemine damga vuracak bir iddia İtalya'dan geldi. Milan'ın yıldızı Rafael Leao için resmi teklif yapıldığı öne sürülürken, Portekizli futbolcunun sarı-kırmızılılarla sözlü anlaşmaya vardığı iddiası büyük ses getirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
27 yaşındaki Leao'ya da 10 milyon euro yıllık maaş sunulduğu kaydedildi.
Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao'nun Galatasaray'la sözlü olarak anlaştığı dile getirildi.
Ayrıca ünlü futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak sarı-kırmızılı takıma gitmeye daha sıcak baktığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin de istediği Leao'ya en cazip teklifin Galatasaray'dan geldiği öne sürüldü.
F.BAHÇE DE GÖRÜŞTÜ
Rafael Leao ile Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe de görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivetliler, İtalya'da Milan'la görüşmeler yaptı.
5 milyon euro kiralama bedeli, 40 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu, 3 milyon euro bonus ve Portekizli sol kanada 8 milyon euro maaş önerildiği iddia edildi.
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