Ferencvaros-Twente maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Ferencvaros ile Twente arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan Ferencvaros, evinde de skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Twente ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Ferencvaros-Twente maçının detayları!

Ferencvaros-Twente MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Ferencvaros-Twente maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Ferencvaros-Twente MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak.

Ferencvaros-Twente MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Ferencvaros-Twente MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros: Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Corbu, Rommens, Kanichowsky; Zachariassen, Joseph, Bamidele

Twente: Pasveer; Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Van den Belt; Rots, Hlynsson, Orjasaeter; Weghorst