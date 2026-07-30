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Haberler UEFA Avrupa Ligi Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile İsveç ekibi Hammarby karşı karşıya gelecek. İlk mücadelenin 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmasının ardından Anderlecht taraftarı önünde skoru lehine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İsveç temsilcisi kontrollü bir oyun ve erken bulacağı gollerle eşleşmeye ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:39
Anderlecht-Hammarby maçı ne zaman? Saati ve canlı yayın kanalı!

Anderlecht-Hammarby maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Anderlecht ile Hammarby arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrılan iki takım bu maçta üstünlük sağlayarak tur biletini almanın peşinde. Ev sahibi Anderlecht taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi, Hammarby ise erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Anderlecht-Hammarby maçının detayları!

Anderlecht-Hammarby MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Anderlecht-Hammarby maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Anderlecht-Hammarby MAÇI SAAT KAÇTA?

Lotto Park'ta oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 21.30'da başlayacak.

Anderlecht-Hammarby MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anderlecht-Hammarby MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Anderlecht: Coosemans; Maamar, Petrot, Biancone, Augustinsson; Llansana, Kana, Ambros, Nga Kana; Sikan, Seke

Hammarby: Hahn; Skoglund, Fofana, Winther, Persson; Karlsson, Tekie, Lind; Adjei, Besara; Abraham

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