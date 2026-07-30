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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldız isim için İspanya La Liga ekibi Real Betis'in devreye girdiği öğrenildi. Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin bu transferde özellikle çok ısrarcı olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:13
Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Sarı-lacivertliler sahasında aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesinin ardından bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacağı maça odaklandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Sarı-lacivertlilerde saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Kanarya'da son olarak takımdaki o yıldız isim için İspanyol ekibi Real Betis devreye girdi.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ı transferdeki bir numaralı hedef olarak görüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Real Betis, an itibarıyla Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini düşürmesini ve Sofyan Amrabat'ın da maaşında indirime gitmesini bekliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!

Amrabat geride kalan sezonun yaz transfer döneminde Real Betis'in kiralık olarak yolunu tutmuştu.

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