Fenerbahçe'nin yıldızı için Manuel Pellegrini transferde ısrarcı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o yıldız isim için İspanya La Liga ekibi Real Betis'in devreye girdiği öğrenildi. Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin bu transferde özellikle çok ısrarcı olduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 15:13
Fenerbahçe son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler sahasında aldığı 1-0'lık skorun avantajı ile turu geçmeyi başardı.
Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesinin ardından bir üst turda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacağı maça odaklandı.
Sarı-lacivertlilerde saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Kanarya'da son olarak takımdaki o yıldız isim için İspanyol ekibi Real Betis devreye girdi.
İspanyol ekibinin teknik direktörü Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ı transferdeki bir numaralı hedef olarak görüyor.
Real Betis, an itibarıyla Fenerbahçe'nin bonservis beklentisini düşürmesini ve Sofyan Amrabat'ın da maaşında indirime gitmesini bekliyor.
Amrabat geride kalan sezonun yaz transfer döneminde Real Betis'in kiralık olarak yolunu tutmuştu.
Faslı futbolcu burada 23 karşılaşmada forma giydi ve 1 kez ağları havalandırdı.