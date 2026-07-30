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Haberler UEFA Avrupa Ligi Benfica-St. Gallen maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-St. Gallen maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile İsviçre ekibi St. Gallen karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi evinde 2-1 kazanan St. Gallen, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken, Benfica ise taraftarı önünde skoru tersine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. İsviçre temsilcisi kontrollü bir oyunla tur biletini almayı hedeflerken, ev sahibi ekip erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen Benfica-St. Gallen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 11:06
Benfica-St. Gallen maç bilgileri: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Benfica-St. Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Benfica ile St. Gallen arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan St. Gallen, deplasmanda skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ev sahibi Benfica ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Benfica-St. Gallen maçının detayları!

Benfica-St. Gallen MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Benfica-St. Gallen maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Benfica-St. Gallen MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Benfica-St. Gallen MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Benfica-St. Gallen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Majecki; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

St. Gallen: Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego

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