Benfica-St. Gallen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Benfica ile St. Gallen arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan St. Gallen, deplasmanda skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Ev sahibi Benfica ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İşte Benfica-St. Gallen maçının detayları!

Benfica-St. Gallen MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Benfica-St. Gallen maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Benfica-St. Gallen MAÇI SAAT KAÇTA?

Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak.

Benfica-St. Gallen MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Benfica-St. Gallen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Majecki; Bruno, Luiz, Goldar, Ioannou; Pepe, Sunjic; Jaja, Dragomir, Biel; Lele

St. Gallen: Silic; Acapandie, Maresic, Hoorenbeeck, Hrgovic; Pukstas, Pajaziti; Bamba, Dali, Melnjak; Sego