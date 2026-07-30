10 numara, yedek golcü, alternatif sol açık ve stoper arayan sarı-kırmızılılarda gündemin üst sıralarında yer alan isimlerden biri ise Can Uzun.

10 numara haricinde sol açık ve forvet olarak görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcuyu Okan Buruk da çok istiyor.