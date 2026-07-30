Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!
Galatasaray'da yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu renklerine katmak üzere transferde izleyeceği yolu belirledi. İşte Alman ekibinin inadını kıracak o teklif...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:17
Can için 1 aydır temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takım, Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı.
Alman ekibi, 40 milyon euro'nun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa bile yanaşmıyor.
Can Uzun için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray ise sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeye hazır durumda.
40 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi olan Frankfurt'un inadının kırılması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi, 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor.
Geçen sezonu 10 gol/5 asistle tamamlayan 2005 doğumlu futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu G.Saray'ı boş geçmemişti.
Can Uzun'un güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.
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