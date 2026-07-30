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Haberler Galatasaray Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi gündeminin üst sıralarında yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile görüşmeler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu renklerine katmak üzere transferde izleyeceği yolu belirledi. İşte Alman ekibinin inadını kıracak o teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:17
Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray yönetimi, yabancı kontenjanı doğrultusunda transfer planlarını revize etti.

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Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

10 numara, yedek golcü, alternatif sol açık ve stoper arayan sarı-kırmızılılarda gündemin üst sıralarında yer alan isimlerden biri ise Can Uzun.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

10 numara haricinde sol açık ve forvet olarak görev yapabilen 20 yaşındaki futbolcuyu Okan Buruk da çok istiyor.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Can için 1 aydır temaslarda bulunan sarı-kırmızılı takım, Eintracht Frankfurt'la henüz anlaşma zemini sağlayamadı.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Alman ekibi, 40 milyon euro'nun altında gelen teklifi değerlendirmeye almıyor ve pazarlığa bile yanaşmıyor.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Can Uzun için 30 milyon euro bonservis ödemeyi göze alan Galatasaray ise sonraki satıştan yüzde 20 pay vermeye hazır durumda.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

40 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi olan Frankfurt'un inadının kırılması bekleniyor.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray cephesi, 10 numara hamlesinden bağımsız olarak Can Uzun transferini bitirmeye çalışıyor.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Geçen sezonu 10 gol/5 asistle tamamlayan 2005 doğumlu futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu G.Saray'ı boş geçmemişti.

Galatasaray, Can Uzun transferini böyle bitirecek!

Can Uzun'un güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

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