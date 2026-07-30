Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçtan sahasında 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Beşiktaş'ın oynayacağı bu kritik mücadele öncesi Vincenzo Italiano ülkesinin basınından La Gazzetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER SÖYLEDİ!

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'taki ilk izlenimi hakkında, "Birinci sınıf bir kulüp. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Maçın ilk dakikasında itibaren coşku dorukta. Daha önce hiç bu kadar sıcak bir atmosfer görmemiştim." şeklinde konuştu.

ORSOLINI VE LUCUMI HAKKINDA...

Eski takımı Bologna'dan transferde adı geçen isimler hakkında, "Bologna'dan kaç oyuncu için transfer denemesi yapıldı, Orsolini ve Lucumi'yi istediniz mi?" sorusunu Italiano, "İsim vermeyelim, bir veya iki kişi diyelim." şeklinde cevapladı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve transfer hakkında ise şu ifadeler yer verdi:

"Ligde, üst üste dört yıldır şampiyon olan Galatasaray'ın işini zorlaştırmamız gerekiyor. Takım güçlü, iki üç oyuncu daha transfer edersek daha da güçleniriz. Leandro Trossard harika bir oyuncu. Ağustos başında gelecek."

"SALAH İÇİN HER ŞEY BEKLEMEDE..."

Italiano son olarak siyah-beyazlılarda transfer gündemini bir hayli meşgul eden Salah hakkında, "Mohamed Salah'ın transferiyle ilgili şimdilik her şey beklemede. Ama harika bir kaptanımız olan Orkun Kökçü var."