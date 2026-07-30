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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı PAOK ile Dynamo Kiev arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 3-2'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan PAOK, evinde de skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk takım Pafos FC ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İlk maçın ardından avantajını eline geçiren Ukrayna temsilcisi temkinli bir oyun planıyla sahaya çıkarken, PAOK ise risk alarak hücumda etkili olmaya çalışacak. İşte PAOK-Dynamo Kiev maçının detayları!

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki PAOK-Dynamo Kiev maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI SAAT KAÇTA?

Toumba'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.45'te başlayacak.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PAOK: Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou

Dynamo Kiev: Neshcheret; Kedziora, Bilovar, Mykavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Lonwijk; Voloshyn, Ponomarenko, Guerrero