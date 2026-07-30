CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi PAOK-Dynamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-Dynamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile Ukrayna ekibi Dynamo Kiev karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanan PAOK, rövanşa önemli bir avantajla çıkarken, Dynamo Kiev ise deplasmanda skoru tersine çevirerek Avrupa yolculuğunu sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Yunan temsilcisi kontrollü bir oyunla tur biletini almayı hedeflerken, konuk ekip ise erken bulacağı gollerle eşleşmeye yeniden ortak olmanın peşinde. Kritik mücadele öncesinde merak edilen PAOK-Dynamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 10:22
PAOK-Dynamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PAOK-Dynamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı PAOK ile Dynamo Kiev arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada aldığı 3-2'lik galibiyetle önemli bir avantaj yakalayan PAOK, evinde de skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk takım Pafos FC ise taraftarının desteğini arkasına alarak baskılı bir oyun sergilemeyi ve erken bulacağı gollerle tur umutlarını yeniden canlandırmayı amaçlıyor. İlk maçın ardından avantajını eline geçiren Ukrayna temsilcisi temkinli bir oyun planıyla sahaya çıkarken, PAOK ise risk alarak hücumda etkili olmaya çalışacak. İşte PAOK-Dynamo Kiev maçının detayları!

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki PAOK-Dynamo Kiev maçı, 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI SAAT KAÇTA?

Toumba'da oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 20.45'te başlayacak.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI HANGİ KANALDA?

Üst tura çıkan takımı belirleyecek kritik karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

PAOK-Dynamo Kiev MAÇI MUHTEMEL 11'LER

PAOK: Pavlenka; Kenny, Hatzidiakos, Michailidis, Gomez; Santamaria, Zafeiris; Zivkovic, Konstantelias, Taison; Mythou

Dynamo Kiev: Neshcheret; Kedziora, Bilovar, Mykavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Brazhko, Lonwijk; Voloshyn, Ponomarenko, Guerrero

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid!
G.Saray'dan Can Uzun atağı! Yeni teklif...
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray stoper bombasını patlatıyor!
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konya'ya Nijeryalı stoper! Konya'ya Nijeryalı stoper! 09:52
G.Saray stoper bombasını patlatıyor! G.Saray stoper bombasını patlatıyor! 09:34
Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! Midtjylland-Beşiktaş maçı ayrıntıları! 09:33
Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? Pafos FC-Hajduk Split maçı hangi kanalda? 09:23
Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! Ahmet Çakar'dan yıldız isme sert eleştirid! 09:00
F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! F.Bahçe için maç sonrası çarpıcı eleştiriler! 08:26
Daha Eski
F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! F.Bahçe Polonya'da tur biletini kaptı! 01:00
İsmail Kartal: Turu geçtik ama... İsmail Kartal: Turu geçtik ama... 01:00
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:00
Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! Italiao ilk 11 tercihi hakkında konuştu! 01:00
F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! F.Bahçe'de 5 ayrılık birden! 01:00
Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı Icardi'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri açıkladı 01:00