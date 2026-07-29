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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadelenin 10'uncu dakikasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 21:26
Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin kullandığı bir köşe vuruşunda Milan Skriniar'ın yerde kalması sonrasında mücadelenin hakemi pozisyonu VAR'da izledi. Hakem, 10'uncu dakikada penaltı kararı verirken Fenerbahçe adına topun başında geçen Anderson Talisca, golünü atarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.

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