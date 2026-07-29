UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin kullandığı bir köşe vuruşunda Milan Skriniar'ın yerde kalması sonrasında mücadelenin hakemi pozisyonu VAR'da izledi. Hakem, 10'uncu dakikada penaltı kararı verirken Fenerbahçe adına topun başında geçen Anderson Talisca, golünü atarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.