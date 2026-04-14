Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu! Çeyrek final ilk maçında, 10 kişi kaldığı mücadelede Atletico Madrid'e evinde 2-0 boyun eğen Barcelona, başkentte mucize peşinde. Diego Simeone'nin savunma kalesi Atletico Madrid ise skor avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Kazanan tarafın Arsenal veya Sporting Lizbon ile eşleşeceği bu kritik mücadele saat kaçta? İşte Atletico Madrid - Barcelona maçının yayın bilgileri...

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması, 14 Nisan 2026 Salı gecesi oynanacak. Mücadele saat 22:00'de başlayacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın iki devini karşı karşıya getirecek olan bu mücadele, Tabii Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid muhtemel 11: Musso, Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez

Barcelona muhtemel 11: J. Garcia, Kounde, Araujo, E. Garcia, Cancelo, Pedri, De Jong, Yamal, Lopez, Rashford, Torres

