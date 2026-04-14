Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Liverpool FC, sahasında Paris Saint-Germain karşısında tur için sahaya çıkacak. UEFA Champions League çeyrek final rövanşında İngiliz temsilcisi, tarihi geri dönüşlerinden birine daha imza atmak isterken PSG ise yıldız kadrosuyla avantajını değerlendirmeye çalışacak. 14 Nisan Salı günü oynanacak Liverpool - PSG maçının saat kaçta başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği merak ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 09:56
Liverpool - PSG maçı canlı anlatım için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde erken final heyecanı Anfield Road'da yaşanıyor! Geçen hafta Paris'te oynanan ilk maçta Avrupa'nın devine 2-0 mağlup olan Liverpool, Arne Slot yönetiminde geri dönüş peşinde. 2018-19 sezonundaki efsanevi Barcelona geri dönüşünün ruhunu sahaya yansıtmak isteyen Kırmızılar, Mbappe ve yıldızlar topluluğu PSG'yi kupanın dışına itmek istiyor. Peki, Liverpool - PSG maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maçın yayın bilgileri ve şifresiz izleme yolları...

LIVERPOOL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi, 14 Nisan 2026 Salı gecesi saat 22:00'de oynanacak.

LIVERPOOL - PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma tabii spor'da canlı olarak izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Mamardashvii, Frimpong, Konate, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszali, Wirtz, Gakpo.

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

LIVERPOOL - PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) MAÇI İZLEME LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Anfield'da oynanacak Liverpool - Paris Saint-Germain karşılaşması öncesi her iki kamptan da kritik haberler geliyor. PSG dinlenmiş bir kadroyla İngiltere'ye gelirken, Liverpool cephesinde ise sakatlık haberleri ve genç bir yeteneğin yükselişi gündemi meşgul ediyor.

PSG CEPHESİ: DİNLENMİŞ VE GÜÇLENMİŞ BİR KADRO

Paris ekibi, rövanş öncesinde ligdeki fikstür avantajını sonuna kadar kullandı. Ligue 1'deki iddialı rakiplerinden Lens ile oynaması gereken maç, yetkililer tarafından ertelendi. Bu sayede PSG, hafta sonunu maç yapmadan tamamen dinlenerek geçirdi. Geçen ay Chelsea maçında sakatlanan 23 yaşındaki Bradley Barcola, ayak bileğindeki sakatlığı tamamen atlattı ve kadroya dahil edildi. Fabian Ruiz diz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken; Nuno Mendes bu maçta sarı kart görmesi halinde, olası bir yarı finalin ilk ayağında cezalı duruma düşecek.

LIVERPOOL CEPHESİ: SAKATLIKLAR VE GENÇ YILDIZIN YÜKSELİŞİ

Kırmızılar, hafta sonu Fulham karşısında galip gelse de sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor. Fulham maçında kasık sakatlığı yaşayan Jones, Pazartesi günü sürpriz bir şekilde antrenmana çıktı ve maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Alisson Becker, Wataru Endo, Giovanni Leoni ve Conor Bradley sakatlıkları nedeniyle tedavi odasında kalmaya devam ediyor. Fulham maçında gol atarak Raheem Sterling'in rekorunu kıran 17 yaşındaki Ngumoha, kulüp tarihinin en genç Premier Lig golcüsü oldu. Taraftarların ilk 11'de görmeyi çok istediği genç yeteneğin bu kritik maçta sahada olup olmayacağı merak ediliyor.

MAÇIN KRİTİK ANAHTARI: ANFIELD ATMOSFERİ

Liverpool'un turu geçmek için 2018-19 sezonundaki efsanevi Barcelona geri dönüşünün bir benzerine ihtiyacı var. Arne Slot, Fulham galibiyetindeki kadro iskeletini koruyarak PSG'nin savunma hattını baskı altına almayı hedefliyor. PSG tarafında ise Luis Enrique, dinlenmiş oyuncularının fiziksel üstünlüğünü kullanarak deplasmanda skoru korumaya çalışacak.

Liverpool maç günü paylaşımı

Paris Saint-Germain

