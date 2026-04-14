Devler sahnede

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün ve yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Bu mücadelelerde rakiplerini eleyen takımlar isimlerini yarı finale yazdıracak. Atletico Madrid, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin avantajıyla bugün sahasında Barcelona'yı konuk edecek. İngiliz ekibi Liverpool ise Fransız temsilcisi PSG'yi konuk edecek. İlk maçı son şampiyon PSG 2-0 kazanmıştı.

EŞLEŞMELER BELLİ

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Atletico Madrid-Barcelona mücadelesi Tabii Spor 1'den, Liverpool-PSG maçı ise Tabii Spor'dan yayınlanacak. İlk maçlarını 2-0 kazanan Atletico ve PSG'ye yarı final için 1-0'lık mağlubiyetler bile yetecek. Atletico-Barcelona eşleşmesinin galibi, Sporting-Arsenal kazananı ile eşleşecek. Liverpool-PSG çeyrek finalinde turu geçen takım ise yarı finalde, Bayern Münih-Real Madrid'i bekleyecek.

PITARCH'A YEŞİL IŞIK

Real Madrid'in teknik direktörü Alvaro Arbeloa, yarın Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Eduardo Camavinga'yı kadrodan çıkararak Thiago Pitarch'a ilk 11'de şans vermeyi planlıyor. Dikkat çeken bir diğer gelişme ise Arda Güler'in ilk 11'de yer alması. Genç milli yıldız, tekniği ve yaratıcı top hakimiyetiyle giderek özgüven kazanıyor ve Bayern savunmasına sürpriz unsuru katmayı hedefliyor. Real Madrid'in turu geçmek için maçı iki gol farkla kazanması gerekiyor.