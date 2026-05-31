CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt!

Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'in gündem olan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 21:56 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 22:06
Osimhen'den o transfer sözlerine yanıt!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." İfadelerini kullanmıştı.

Osimhen'den, Chelle'in bu sözlerine yanıt geldi. Osimhen, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." Dedi.

İŞTE OSIMHEN'İN PAYLAŞIMI

G.Saray'dan Osimhen depremi: Transfer... Devamını Oku BUNU DA OKU

İşte Hakan Safi'nin anlaşma sağladığı teknik direktör!
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı!
DİĞER
Ceyda Düvenci’nin eski aşkıydı... 90’ların jönü Kaan Girgin’in son görüntüsü şaşırttı
Gözler Başkan Erdoğan'da: Bayram tatili sonrası Kabine toplanıyor! NATO Zirvesi'nden Orta Doğu'ya masada neler var?
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı!
Yıldırım'dan Alex açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerden İtalya karşısında iyi prova! Millilerden İtalya karşısında iyi prova! 21:36
"Her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız" "Her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız" 21:31
"Değerli bir takımla karşılaşacağız" "Değerli bir takımla karşılaşacağız" 21:23
Arsenal 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu kutladı! Arsenal 22 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu kutladı! 19:23
Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı! Şampiyonlar Ligi Arda Güler'i onurlandırdı! 18:43
Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi 18:25
Daha Eski
Swiatek ve Bencic, Fransa Açık'a veda etti! Swiatek ve Bencic, Fransa Açık'a veda etti! 18:22
Bahattin Sofuoğlu 16'ncı tamamladı Bahattin Sofuoğlu 16'ncı tamamladı 18:16
Milliler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü Milliler Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdü 17:51
Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! Cagliari'den flaş Semih Kılıçsoy açıklaması! 16:35
Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! Bensebaini'ye G.Saray çağrısı! 16:26
Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! Barış Alper'den F.Bahçe açıklaması! 15:39