CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'nin yıldızları yine Avrupa takımlarının radarına girdi!

Göztepe'nin yıldızları yine Avrupa takımlarının radarına girdi!

Süper Lig'de 6. bitiren Göztepe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Brezilyalı golcü Juan için Lille 15 milyon Euro teklif ederken, Dennis, Miroshi, kaleci Lis ve Arda Okan da talip bekliyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 14:27
Göztepe'nin yıldızları yine Avrupa takımlarının radarına girdi!

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin yıldızları, Avrupa kulüpleri başta olmak üzere birçok takımın radarına girmeyi başardı. Geçen sezon boyunca Romulo, Tijanic, Emerson ve Olaitan transferlerinden 30 milyon Euro'dan fazla gelir elde eden sarı-kırmızılılarda Juan, Dennis, Miroshi, kaleci Lis ve Arda şimdiden transferin gözde isimleri oldu. Bu sezon 32 maçta 11 gol atıp 4 de asist yaparak takımın en skorer oyuncusu olan Brezilyalı golcü Juan için tekliflerin gelmeye başladığı ifade edildi.

Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro önerdiği Juan'ı satmayan yönetimin, yaz döneminde Brezilyalı golcüyü yüksek bir bedelle takımdan uğurlayacağı kaydedildi. Geçen sezon Romulo'yu 20 milyon Euro'nun üzerinde bir gelirle Alman ekibi Leipzig'e satan Sport Republic şirketinin, Juan transferinde de aynı beklentiye girdiği vurgulandı. Juan'ın dışında orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi için de yoklamaların başladığı bildirildi. Kaleci Lis'e de ülkesi Polonya'dan Legia Varşova ve Lech Poznan talip oldu. Bu sezonun en iyileri arasında gösterilen ve Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lis'in ayrılığa sıcak baktığı, yönetimin de iyi bir bedelle kaptanı göndereceği kaydedildi.

Göztepe'de sergilediği performansla dikkat çeken diğer bir isim ise Arda Okan Kurtulan oldu. Üçlü sistemde sağ kanatta görev yapan, zaman zaman da forvette oynayan 23 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig ekipleri yakın takibe aldı. Arda Okan'ın, A Milli Takım'ın FIFA Dünya Kupası için açıklanan geniş kadrosunda yer almaması tepki çekmişti. Yaz dönemini oldukça hareketli geçirecek sarı-kırmızılılarda, savunmanın adeta sigortası haline gelen Brezilyalı stoper Heliton'un ise sözleşmesi sona erdi. Yönetimin tekliflerine olumlu dönüş yapmayan tecrübeli savunmacı, sarı-kırmızılılarla vedalaştı.

İLK TRANSFER SUNDBERG

Göztepe, savunmada 2.5 sezondur takımda forma giyen Heliton'la yolların ayrılmasının ardından oluşan boşluğu erken dolduruyor. Sarı-kırmızılıların ilk transfer hamlesi olarak Yunanistan temsilcisi Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg ile anlaştığı iddia edildi. Kariyerinde daha önce Sivasspor'da da oynayıp Süper Lig tecrübesi yaşayan 29 yaşındaki Gambiyalı savunmacının, sağlık kontrolleri için İzmir'e geldiği belirtildi.

SOUTHAMPTON'A SOĞUK DUŞ

Göztepe'nin futbol şubesini 4 yıldır yöneten, Türk futbolunun ilk yabancı yatırımcısı Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton, Ada'da eşi görülmemiş büyük bir krizle Premier Lig ve 300 milyon Pound gelirden oldu. Championship'te play-off'ta finale yükselerek geçen sezon düştüğü Premier Lig'e dönmenin kapısına kadar gelen Southampton'un, yarı final öncesi rakibi Middlesbrough'un antrenmanını kayda alması için gizlice casus gönderdiği gerekçesiyle finalden men edildiği öne sürüldü. Southampton'un, 3 maç öncesinde rakiplerinin antrenmanını izlettiğini kabul ettiği iddia edildi. İngiltere Futbol Ligi (EFL), 23 Mayıs'taki finalde Southampton'un yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'un yer almasına karar verirken, Championship'te kalan Southampton'a da yeni sezon öncesi 4 puan silme cezası verdi.

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti grubunda tarihi konuşma: "Bu dava ümmetin davasıdır" | CHP'ye yolsuzluk ayarı: "Kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindeler"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş için Sampaoli iddiası!
G.Saray'dan Camavinga hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! Millilerin Dünya Kupası maç takvimi belli oldu! 13:52
Beşiktaş için Sampaoli iddiası! Beşiktaş için Sampaoli iddiası! 13:49
F.Bahçe için flaş Guardiola iddiası! F.Bahçe için flaş Guardiola iddiası! 12:57
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı 12:32
Freiburg-Aston Villa maçı bilgileri Freiburg-Aston Villa maçı bilgileri 12:30
Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta zirvede! Orkun Kökçü, Beşiktaş'ta zirvede! 12:22
Daha Eski
G.Saray'dan Camavinga hamlesi! G.Saray'dan Camavinga hamlesi! 12:13
Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! 12:01
UEFA Başkanı Ceferin'den flaş G.Saray sözleri! UEFA Başkanı Ceferin'den flaş G.Saray sözleri! 11:59
Göztepe transferde sona geldi! Göztepe transferde sona geldi! 11:52
F.Bahçe Beko'nun hedefi üst üste şampiyonluk! F.Bahçe Beko'nun hedefi üst üste şampiyonluk! 11:37
"Sezon başı benim için..." "Sezon başı benim için..." 11:33