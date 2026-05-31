Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Bolu Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu. İşte detaylar..

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 18:25
Aziz Yıldırım Bolu'da Fenerbahçelilerle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yeni sezonda şampiyon olacaklarını söyledi.

Bolu Fenerbahçeliler Derneğinde kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşan Yıldırım, güçlü bir yönetim kurarak yola çıktıklarını belirtti.

Futbol AŞ'de 5 güçlü isimle çalıştıklarını ve bu sayıyı artıracaklarını anlatan Yıldırım, "İnşallah şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu sezonda başarılı oluruz, şampiyon oluruz. 100. yılda olduğu gibi, bütün branşlarda 120. yılda da başarıyı sağlayacağız." dedi.

Aziz Yıldırım, taraftarlardan hep "Antrenör kim olacak, E tribünü kalkacak mı?" gibi sorular geldiğini belirterek, "Biraz enteresan şeyler sorun. 'Parasal durum nedir, para var mı sizde?' diye sorun. Hiçbir şey sormuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz iki oyuncuyla anlaştık. Zaten isim söylemiyoruz ama kamuoyu yazıyor, ediyor. Bu oyuncunun biri Almanya'da, biri İspanya'da. İkisiyle de bu hafta son görüşmeler yapıp kulüp bazında parasal konuları konuşacağız ve transferi yapacağız. Aslında böyle olmamasını arzu ederdim çünkü böyle olunca kulüpler ve oyuncular parasal, maddi konularda pazarlık edebiliyorlar, güçleri oluyor. Keşke kongreden sonra bunları konuşsaydık, daha iyi çözebilirdik diye söylüyorum."

Aziz Yıldırım, teknik heyet konusunda tam karar vermemelerine rağmen geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimlerle çalışmak istediklerine işaret ederek, "Oturacağız konuşacağız. Geçmişte Fenerbahçe'ye hizmet etmiş Kuyt, Volkan, Dzeko... Bunlar gibi oyuncular da başka isimler de olabilir. Bu kadronun içinde olmasını arzu ediyoruz çünkü 'Fenerbahçe ruhu' diyoruz. Bu ruh Samandıra'dır. Samandıra'da da geçmişte başarılı olan isimlerin oraya gelmesiyle, oradan başlayacağız, stada geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Çocuklardan başlayarak hiçbirimiz gözyaşı dökmeyeceğiz, yeter artık. Bu kadar yeterli." diyen Yıldırım, herkesin Fenerbahçe'ye borcunun bulunduğunu dile getirdi.

Yıldırım, herkesin bu borcu ödemesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benden başlayarak bütün arkadaşlarım, sizler hepimiz bir araya geleceğiz, güç olacağız. O gücü de zaten 3 Temmuz'dan sonra gösterdiniz. O gücü bütün Türkiye, dünya gördü. 50 bin kadının stada gittiği bir maç dünyada yok. Bizim kadınlarımız onu gösterdiler 3 Temmuz'dan sonra. Şimdi onun için bir kere hepimiz birlik ve beraberlik olma şartını sağlayacağız."

