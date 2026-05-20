Ziraat Türkiye Kupası
Onuachu 7 maçlık gol sessizliğini kupa finalinde bozacak!

Trabzonspor'un 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan golcüsü Paul Onuachu, son 7 maçtır gol atamıyor. Nijeryalı forvet, Konyaspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hem gol hasretini bitirmeyi hem de takımına kupayı kazandırmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, forma giydiği son 7 resmi maçta gol sevinci yaşayamazken, sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde bozmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği son 7 resmi karşılaşmada rakip fileleri havalandıramayan Nijeryalı forvet Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerindeki en uzun gol sessizliği dönemlerinden birini yaşıyor. Nijeryalı oyuncu ligde 5, kupada ise 2 maçtır gol sevinci yaşayamadı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYİ PAYLAŞTI

Süper Lig'de attığı 22 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla bordo-mavili ekibin skor yükünü sırtlayan isim oldu. Deneyimli forvet ligde 22 golle Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov ile tahtı paylaşırken, final öncesinde yeniden ritmini yakalamak istiyor.

KUPADA 2 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili bir performans ortaya koyan Onuachu'nun 2 golü bulunuyor. Kritik maçlarda takımına skor katkısı veren Nijeryalı forvet, finalde de teknik heyetin en büyük kozlarından biri olacak.

HEDEF HEM GOL HEM KUPA

Konyaspor ile oynanacak final mücadelesinde gözler tecrübeli golcüde olacak. Onuachu, hem 7 maçlık gol hasretine son vermeyi hem de Trabzonspor'a kupayı kazandıran isim olmayı hedefliyor. Bordo-mavili taraftarlar da sezonun en kritik randevusunda yıldız golcünün yeniden sahneye çıkmasını bekliyor.

