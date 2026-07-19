Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Christ Inao Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili yıldızın yeni adresi resmen belli oldu. Fırtına, Oulai'nin İtalyan ekibi Fiorentina'ya transferini duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca… pic.twitter.com/cKWeUwF3Nj — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 19, 2026

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