Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Christ Inao Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili yıldızın yeni adresi resmen belli oldu. Fırtına, Oulai'nin İtalyan ekibi Fiorentina'ya transferini duyurdu.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.
Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca… pic.twitter.com/cKWeUwF3Nj— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 19, 2026
FIRTINA'DAN FUTBOLCU İÇİN VEDA PAYLAŞIMI GELDİ
Bazı hikayeler kısa sürse de derin izler bırakır. Christ Inao Oulai'nin hikayesi de tam olarak böyleydi... Trabzonspor formasıyla geçirdiğin kısa sürede; geride bıraktığın izler, yüzlerde bıraktığın tebessüm ve hiç bitmeyen enerjinle hep hatırlanacaksın. Bu büyük ailenin bir… pic.twitter.com/Q9GQ22DsVX— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 19, 2026