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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Oulai Fiorentina'ya transfer oldu!

Trabzonspor'da Oulai Fiorentina'ya transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililerde son olarak yıldız isim Christ Inao Oulai, resmen Fiorentina'ya transfer oldu. Konuyla ilgili olarak Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 22:15
Trabzonspor'da Oulai Fiorentina'ya transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da geleceği bir hayli merak konusu haline gelen Christ Inao Oulai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili yıldızın yeni adresi resmen belli oldu. Fırtına, Oulai'nin İtalyan ekibi Fiorentina'ya transferini duyurdu.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre Kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir.

Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u Kulübümüze ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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