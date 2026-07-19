Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transferi canlı yayında açıkladı Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 11:54 Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. A Spor yorumcusu Cem Kerpiççiler'in aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen 18 yaşındaki Vasilije Kostov'u yakından takip ediyor. İşte detaylar... Spor

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Kızılyıldız

Transfer Raporu programında konuşan Kerpiççiler, "Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen 18 yaşındaki Vasilije Kostov ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç 10 numara, geçtiğimiz sezon Kızılyıldız formasıyla çıktığı 47 maçta 14 gol atıp 7 asist yaptı. 1.76 metre boyundaki yetenekli futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.