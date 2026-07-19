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Haberler Galatasaray Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ses getiren isme talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 16:02
Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre durgun bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Birçok bölgeye takviye yapacak olan Aslan, geçtiğimiz günlerde ilk transferini resmiyete kavuşturdu.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Transferde özellikle stoper, 10 numara ve forvet çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

NHAGA'YA ALVERCA KANCASI

Record'da yer alan habere göre; Portekiz Ligi ekiplerinden Alverca, Renato Nhaga'ya talip oldu.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Haberde Portekiz ekibinin sarı-kırmızılılarla iletişime geçerek transfer şartlarını sorduğu belirtildi.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

19 yaşındaki futbolcunun bu transfer döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Trabzonspor'un anlaştığı öne sürülen Renato Nhaga, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Casa Pia'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maça çıkan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetti.

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