Galatasaray'da şaşırtan ayrılık yolda! Transferiyle büyük ses getirmişti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ses getiren isme talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 16:02
Cimbom, Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.
Ayrıca oyuncu için kulübü Burnley'e 3 milyon sterlin geçici transfer bedeli ödeneceği, şarta bağlı satın alma opsiyonunun ise 22 milyon 500 bin sterlin olduğu bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için 2 milyon 650 bin Euro ödeneceği belirtildi.
Transferde özellikle stoper, 10 numara ve forvet çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da yapılacak takviyelerin yanı sıra birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Teknik heyetin kadroda düşünmediği isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
NHAGA'YA ALVERCA KANCASI
Record'da yer alan habere göre; Portekiz Ligi ekiplerinden Alverca, Renato Nhaga'ya talip oldu.
Haberde Portekiz ekibinin sarı-kırmızılılarla iletişime geçerek transfer şartlarını sorduğu belirtildi.
19 yaşındaki futbolcunun bu transfer döneminde bonservisiyle ya da kiralık olarak Galatasaray'dan ayrılabileceği aktarıldı.
Geçtiğimiz ara transfer döneminde Trabzonspor'un anlaştığı öne sürülen Renato Nhaga, 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Casa Pia'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maça çıkan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu, 2 gol kaydetti.
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