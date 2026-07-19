Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Tayyip Talha Sanuç'un yeni adresi...

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.
Resmi Açıklama | Tayyip Talha Sanuç🔗 https://t.co/tF4DuK3xsF pic.twitter.com/EOvR9cGryO— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2026
RİZESPOR FORMASINI GİYDİ
Tayyip Talha Sanuç Çaykur Rizespor'da
Çaykur Rizespor'umuz, Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
Başkanımız Ali Zeki Saruhan'ın katıldığı imza töreninde; Beşiktaş'tan transfer edilen 1999 doğumlu defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç kendini yeşil-mavili renklere… pic.twitter.com/vOb1xD00VS
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 19, 2026