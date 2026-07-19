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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Tayyip Talha Sanuç'un yeni adresi...

Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Tayyip Talha Sanuç'un yeni adresi...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un Trendyol Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:42 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:51
Beşiktaş'tan Süper Lig ekibine transfer! Tayyip Talha Sanuç'un yeni adresi...

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un nihai transferi hususunda Çaykur Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

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