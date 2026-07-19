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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Mohamed Salah açıklaması! Serdal Adalı resmen açıkladı

Beşiktaş'tan Mohamed Salah açıklaması! Serdal Adalı resmen açıkladı

Son dakika: Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü iddia edilen Mohamed Salah hakkında siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 16:11
Beşiktaş'tan Mohamed Salah açıklaması! Serdal Adalı resmen açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transfer sürecine ilişkin son durumu paylaştı. Adalı, yıldız futbolcunun hem teknik direktör Vincenzo Italiano hem de sportif direktörle birebir görüşerek transfere onay verdiğini söyledi.

Katar basınına komuşan Serdal Adalı, "Mohamed Salah, hem Vincenzo Italiano hem de sportif direktörümüzle bizzat görüşüp transfere onay verdi. Ancak daha sonra, basında 'Transfer bitti' haberleri çıkmaya başlar başlamaz menajeri maddi taleplerini artırdı. Menajer, kendi komisyonunu %35 gibi inanılmaz rakamlara çıkardı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu da düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

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