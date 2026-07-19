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Haberler Voleybol Filenin Efeleri İran'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!

Filenin Efeleri İran'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!

Son dakika: A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. etap son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez final etabına kaldı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 16:22 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026 16:26
Filenin Efeleri İran'ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Sırbistan'da düzenlenen üçüncü etabında mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, dördüncü ve son maçında İran'ı 3-1 yendi.

Milliler, başkent Belgrad'daki karşılaşmayı 17-25, 25-22, 25-16 ve 25-19'luk setlerle kazanarak adını final etabına yazdırdı.

Türkiye, grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamladı. İlk 7'de yer almayı başaran milli takım, tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

VNL Finalleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. Sıralamanın son basamağındaki Çin, ev sahibi olduğu için final etabına direkt katılacak.

Türkiye'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağı, grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra netleşecek.

Turnuvada üçüncü kez mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı 2024'te 1 galibiyet ve 11 mağlubiyet, geçen sezon ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet almıştı.

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