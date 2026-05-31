Cagliari'den Semih Kılıçsoy için resmi açıklama! Bonservisi...

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalya'da yayın yapan Radilina'ya konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Guilini, genç oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

Cagliari'nin transfer gündemine değinen Giulini, "Folorunsho, Kılıçsoy ve Mazzitelli'nin yüksek maaşları var. Biz sürdürülebilir bir kulübüz çünkü maaş bütçesini kontrol altında tutmayı başardık. Bugün tam maaşlarıyla birlikte bu üç oyuncu, Cagliari'nin mali kriterlerine uymuyor." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki oyuncu, Cagliari'ye 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Cagliari formasıyla 27 maçta 1124 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 4 gollük katkı sağladı.

