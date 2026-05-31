Galatasaray'da Okan Buruk'tan radikal karar! O mevkiye dokunulmayacak
Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da yaz transfer döneminin hareketli bir şekilde geçmesi beklenirken teknik direktör Okan Buruk'tan flaş bir karar geldi. Buruk o mevkinin bozulmaması yönünde rapor verdi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 12:35
Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılarda bu başarının ardından yeni sezon için kadro planlama çalışmaları başladı.
Yeni sezonda özellikle Devler Ligi için kendisine büyük bir hedef belirleyen Cimbom'da Buruk'tan radikal karar geldi.
Savunmada yeniliğe gitmeye hazırlanan Galatasaray'da sol beke dokunulmayacak.
Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda başarılı bir performans sergileyen Ismail Jakobs ile devam edilecek.
Yine Eren Elmalı ile forma rekabetine girecek olan Senegalli oyuncunun elden çıkarılması beklenmiyor.