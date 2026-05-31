Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine o yıldız gelecek!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak performansından memnun kalınmayan Nelson Semedo'nun yerine o yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 11:24 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 11:29
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde başkanlık seçimi gerçekleşecek.
Bu başkanlık seçimi öncesinde iki başkan adayından da transferde flaş hamleler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'da son olarak geride kalan sezon performansıyla sarı-lacivertli camiayı memnun etmeyen Nelson Semedo ile yolların ayrılması planlanıyor.
İngiliz ekibi Wolverhampton'dan sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcu yerine ise oldukça flaş bir isim gündeme geldi.
Yeni Asır'ın haberin göre bu futbolcunun West Ham United'la küme düşme üzüntüsü yaşayan Aaron Wan-Bissaka olduğu öğrenildi.
Kanarya'da sözleşmesinin son senesine girecek olan 32 yaşındaki Semedo için 5-6 milyon Euro civarındaki tekliflerin değerlendirmeye alınması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin transfer listesine giren 28 yaşındaki Demokratik Kongolu Bissaka'nın piyasa değeri yaklaşık 22 milyon Euro civarında olurken, yeni yönetimin yapılacak pazarlıkla daha uygun bir fiyata transferi noktalayabileceği kaydedildi.
