Fenerbahçe'den Mert Müldür için flaş karar! Gelecek sezon...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak Mert Müldür için dikkat çeken bir karar alındı. İşte 27 yaşındaki sağ bek ile ilgili ortaya çıkan o haber...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2026 10:44
Fenerbahçe geride kalan sezon uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna yine ulaşamadı.
Kanarya ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular gösterdikleri performansla tam anlamıyla camiayı tatmin etmedi.
Bu futbolculardan birisi de 27 yaşındaki sağ bek Mert Müldür oldu.
Son olarak Kanarya'dan Mert Müldür için flaş karar geldi.
2023 yaz transfer döneminde Sassuolo'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan sağ bekin Fenerbahçe macerası sona erecek.
Fenerbahçe, Mert'e teklif gelmesi halinde yolları ayıracak.