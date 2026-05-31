Aziz Yıldırım: 2 golcüyle prensipte anlaştık!

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2026 00:16

A Spor'un konuğu olan Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde yapacakları golcü transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İki yıldızla prensip anlaşmasına vardıklarını ifade eden Yıldırım şunları söyledi: "2 tane santrforla prensipte anlaştık. Ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum. Hatta bir tanesi "Pazartesi günü geleyim" dedi, "Hayır" dedim. "Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, ondan sonra gelin" dedim. Salı-Çarşamba durumu netleşmiş olur. Yönetim kurulu "Açıklayalım" derse açıklarız."