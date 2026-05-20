Ziraat Türkiye Kupası
EuroLeague tarihinde en başarılı takım Real Madrid!

EuroLeague'de Real Madrid, elde ettiği 11 şampiyonlukla tarihin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor. 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek Dörtlü Final'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, Real Madrid, Valencia Basket ve Olympiakos mücadele edecek. İşte detaylar...

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Real Madrid, elde ettiği 11 şampiyonlukla en başarılı takım olarak öne çıkıyor.

EuroLeague'de Dörtlü Final organizasyonu, 22-24 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda son şampiyon Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya temsilcileri Real Madrid ile Valencia Basket ve Yunanistan ekibi Olympiakos mücadele edecek.

Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 11 kez kupayı müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, EuroLeague'de 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ve 2023'te şampiyonluk ipini göğüsledi.

OLYMPİAKOS, 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Avrupa Ligi'nde normal sezonu zirvede bitiren Olympiakos, 3 şampiyonluk yaşadı. Organizasyonda ilk kez 1997'de kupanın sahibi olan Yunanistan temsilcisi, 2012 ve 2013'te de art arda şampiyonluğa ulaştı.

FENERBAHÇE, İKİ DEFA AVRUPA BASKETBOLUNUN ZİRVESİNE ÇIKTI

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde iki kez şampiyonluk elde etti.

EuroLeague'de ilk şampiyonluğunu 2017'de İstanbul'da kazanan Fenerbahçe Beko, 2025'te ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de kupayı müzesine götürdü.

VALENCİA, İLK ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE

İspanya temsilcisi, Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez mücadele edecek.

İkinci sırada bitirdiği normal sezonda sergilediği performansla dikkati çeken, play-off'ta ise Panathinaikos AKTOR'u eleyen İspanya ekibi, büyük bir sürprize imza atarak organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak.

CSKA MOSKOVA 8, PANATHİNAİKOS 7 KEZ KAZANDI

EuroLeague'de Real Madrid'in ardından en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar CSKA Moskova ile Panathinaikos oldu. Rus ekibi organizasyonda 8 kez zirveye çıkarken, bu sezon ev sahibi olmasına rağmen Dörtlü Final'de yer alamayan Panathinaikos ise 7 şampiyonluk yaşadı.

Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd 6, Varese 5, EA7 Emporio Armani Milan, ASK Riga ve Split 3'er, Barcelona, Virtus Bologna, Anadolu Efes, Cantu ve Cibona ise 2'şer kez kupanın sahibi oldu.

Organizasyonda Dinamo Tiflis, Joventut Badalona, Zalgiris, Bosna, Virtus Roma, Partizan ve Limoges ise birer defa şampiyonluğa ulaştı.

2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.

FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti. Suprolig'in Dörtlü Final organizasyonu Fransa'nın başkenti Paris'te oynandı. Finalde Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi, şampiyon oldu.

Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde TAU Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı. FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu, 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlandı.

1988'DE DÖRTLÜ FİNAL SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi. İlk yıllarda çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra 1987'ye kadar tarafsız sahada tek müsabaka olarak oynandı.

Avrupa Ligi'nde 1988 yılından itibaren ise Dörtlü Final düzenlenmeye başlandı.

EUROLEAGUE'İN ŞAMPİYONLARI, FİNALİSTLERİ VE SONUÇLAR

Organizasyonda şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:

Yıl Yer Finalistler Şampiyon
1958 Riga/Sofya ASK Riga-Akademik Sofya ASK Riga
1959 Riga/Sofya ASK Riga-Akademik Sofya ASK Riga
1960 Tiflis/Riga ASK Riga-Dinamo Tiflis ASK Riga
1961 Riga/Moskova CSKA Moskova-ASK Riga CSKA Moskova
1962 Cenevre Dinamo Tiflis-Real Madrid Dinamo Tiflis
1963 Madrid/Moskova CSKA Moskova-Real Madrid CSKA Moskova
1964 Brno/Madrid Real Madrid-Spartak Brno Real Madrid
1965 Moskova/Madrid Real Madrid-CSKA Moskova Real Madrid
1966 Bologna Simmenthal Milano-Slavia Prag Simmenthal Milano
1967 Madrid Real Madrid-Simmenthal Milano Real Madrid
1968 Lyon Real Madrid-Spartak Brno Real Madrid
1969 Barselona CSKA Moskova-Real Madrid CSKA Moskova
1970 Saraybosna Ignis Varese-CSKA Moskova Ignis Varese
1971 Antwerp CSKA Moskova-Ignis Varese CSKA Moskova
1972 Tel Aviv Ignis Varese-Jugoplastika Split Ignis Varese
1973 Liege Ignis Varese-CSKA Moskova Ignis Varese
1974 Nantes Real Madrid-Ignis Varese Real Madrid
1975 Antwerp Ignis Varese-Real Madrid Ignis Varese
1976 Cenevre Mobilgirgi Varese-Real Madrid Mobilgirgi Varese
1977 Belgrad Maccabi Tel Aviv-M. Varese Maccabi Tel Aviv
1978 Münih Real Madrid-M. Varese Real Madrid
1979 Grenoble Bosna Sarajevo-Emerson Varese Bosna Sarajevo
1980 Berlin Real Madrid-Maccabi Tel Aviv Real Madrid
1981 Strasbourg Maccabi Tel Aviv-Synudine Bologna Maccabi Tel Aviv
1982 Köln Squibb Cantu-Maccabi Tel Aviv Squibb Cantu
1983 Grenoble Ford Cantu-Billy Milan Ford Cantu
1984 Cenevre Banco di Roma-Barcelona Banco di Roma
1985 Atina Cibona Zagreb-Real Madrid Cibona Zagreb
1986 Budapeşte Cibona Zagreb-Zalgiris Cibona Zagreb
1987 Lozan Tracer Milan-Maccabi Tel Aviv Tracer Milan
1988 Gent Philips Milan-Maccabi Elite Philips Milan
1989 Münih Jugoplastika Split-Maccabi Elite Jugoplastika Split
1990 Zaragoza Jugoplastika Split-Barcelona Jugoplastika Split
1991 Paris POP 84 Split-Barcelona POP 84 Split
1992 İstanbul Partiza-Joventut Badalona Partizan
1993 Atina Limoges-Benetton Limoges
1994 Tel Aviv Joventut Badalona-Olympiakos Joventut Badalona
1995 Zaragoza Real Madrid-Olympiakos Real Madrid
1996 Paris Panathinaikos-Barcelona Panathinaikos
1997 Roma Olympiakos-Barcelona Olympiakos
1998 Barcelona Kinder Virtus Bologna-AEK Kinder Virtus Bologna
1999 Münih Zalgiris-Kinder Bologna Zalgiris
2000 Selanik Panathinaikos-Maccabi Elite Panathinaikos
2001 Paris(Suprolig) Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos Maccabi Tel Aviv
2001 Bologna/Vitoria Kinder Virtus Bologna-TAU Ceramica Kinder Virtus Bologna
2002 Bologna Panathinaikos-Kinder Virtus Bologna Panathinaikos
2003 Barcelona Barcelona-Benetton Barcelona
2004 Tel Aviv Maccabi Elite-Skipper Fortitudo Bologna Maccabi Elite
2005 Moskova Maccabi Elite-TAU Ceramica Maccabi Elite
2006 Prag CSKA Moskova-Maccabi Elite CSKA Moskova
2007 Atina Panathinaikos-CSKA Moskova Panathinaikos
2008 Madrid CSKA Moskova-Maccabi Elite CSKA Moskova
2009 Berlin Panathinaikos-CSKA Moskova Panathinaikos
2010 Paris Regal Barcelona-Olympiakos Regal Barcelona
2011 Barcelona Panathinaikos-Maccabi Electra Panathinaikos
2012 İstanbul Olympiakos-CSKA Moskova Olympiakos
2013 Londra Olympiakos-Real Madrid Olympiakos
2014 Milano Maccabi Electra-Real Madrid Maccabi Electra
2015 Madrid Real Madrid-Olympiakos Real Madrid
2016 Berlin CSKA Moskova-Fenerbahçe Ülker CSKA Moskova
2017 İstanbul Fenerbahçe Ülker-Olympiakos Fenerbahçe Ülker
2018 Belgrad Real Madrid-Fenerbahçe Doğuş Real Madrid
2019 Vitoria CSKA Moskova-Anadolu Efes CSKA Moskova
2021 Köln Anadolu Efes-Barcelona Anadolu Efes
2022 Belgrad Anadolu Efes-Real Madrid Anadolu Efes
2023 Kaunas Real Madrid-Olympiakos Real Madrid
2024 Berlin Panathinaikos-Real Madrid Panathinaikos
2025 Abu Dabi Fenerbahçe Beko-Monaco Fenerbahçe Beko

NOT: Basketbol Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

