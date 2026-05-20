Göztepe Voleybol, Kseniya Liabiodkina’yı transfer etti!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Tulitsa Tula forması giyen 24 yaşındaki pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Kseniya Liabiodkina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Tulitsa Tula forması giyen Kseniya; Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk takımlarında da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kseniya" ifadelerine yer verildi.