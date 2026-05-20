CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en istikrarlısı Orkun Kökçü!

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en istikrarlısı Orkun Kökçü!

Trendyol Süper Lig'de sona eren sezonda Beşiktaş'ın en istikrarlı futbolcusu kaptan Orkun Kökçü oldu. 30 maçın 29'unda ilk 11'de sahaya çıkan milli yıldız, toplam 2485 dakika ile takımın en çok süre alan ismi olarak öne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 12:22
Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en istikrarlısı Orkun Kökçü!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı futbol takımında, teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu.

Ligde bu sezon 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan ve toplam 2485 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti.

İLK ÜÇTE TÜRK OYUNCULAR YER ALDI

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yanı sıra Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süreyi alan üç isim olarak ön plana çıktı. Siyah-beyazlı ekipte formayı kolay bırakmayan söz konusu üç Türk oyuncu, sezonun genelinde istikrarlı şekilde sahada yer aldı.

34 haftalık sezonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, kalan 30 müsabakada 2485 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu olmayı başardı.

Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakika ile kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti.

EN TECRÜBELİSİ MERT GÜNOK, EN GENCİ MUSTAFA HEKİMOĞLU

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan kaleci Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 36 yaşında olan deneyimli file bekçisi, sırtına geçirdiği siyah-beyazlı forma ile takımının en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekmişti. Şu an 37 yaşında olan Mert, 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.

Siyah-beyazlılarda görev yapan en genç futbolcu ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen Mustafa, 3'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta 375 dakika süre buldu.

20 YABANCI FUTBOLCU TER DÖKTÜ

Beşiktaş'ta bu sezon 20 yabancı futbolcu süre aldı.

Siyah-beyazlılarda sezonun genelinde Wilfred Ndidi (Nijerya), Tammy Abraham (İngiltere), Vaclav Cerny (Çekya), El Bilal Toure (Mali), Gabriel Paulista (Brezilya), Tiago Djalo (Portekiz), Rafa Silva (Portekiz), David Jurasek (Çekya), Milot Rashica (Kosova), Felix Uduokhai (Almanya), Jota Silva (Portekiz), Joao Mario (Portekiz), Jonas Svensson (Norveç), Ernest Muçi (Arnavutluk), Junior Olaitan (Benin), Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili), Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Amir Murillo (Panama), Kristjan Asllani (Arnavutluk) ve Devis Vasquez (Kolombiya) yabancı statüsünde forma giydi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapan Taylan Bulut, Türk statüsünde forma giydi.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ, 30 MAÇTA DA GÖREV YAPTI

Beşiktaş'ta forma konusunda en istikrarlı futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun, 30 maçın 29'unda ilk 11'de forma giyerken, 2485 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez oyuna sonradan dahil olduğu Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti.

ERSİN DESTANOĞLU, 25 MAÇTA KALEYİ KORUDU

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon 25 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli file bekçisi, 25 müsabakada 2250 dakika oynarken, kalesinde 29 gol gördü.

Ersin, 8 mücadeleyi ise gol yemeden noktaladı. Sezon başında siyah-beyazlı ekibe geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz ise 25 müsabakada forma giyerken, 2088 dakika süre aldı.

37 FUTBOLCU ŞANS BULDU

Beşiktaş'ta bu sezon kulübede Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın görev yaparken, ligde toplam 37 farklı oyuncu forma şansı buldu.

Siyah-beyazlılarda sezon içinde Joao Mario, Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Ernest Muçi, Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham takımdan ayrıldı.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULARIN SEZON PERFORMANSI

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı formayla süre alan futbolcular şunlar:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Süre (Dakika)
Orkun Kökçü 25 Türkiye 30 29 2485
Ersin Destanoğlu 25 Türkiye 25 25 2250
Rıdvan Yılmaz 24 Türkiye 25 23 2088
Vaclav Cerny 28 Çekya 30 25 2008
Wilfred Ndidi 29 Nijerya 25 23 2000
Emirhan Topçu 25 Türkiye 21 20 1742
El Bilal Toure 24 Mali 22 19 1648
Tiago Djalo 26 Portekiz 18 16 1463
Gökhan Sazdağı 31 Türkiye 17 14 1305
Tammy Abraham 28 İngiltere 18 15 1255
Junior Olaitan 24 Benin 14 13 1196
Cengiz Ünder 28 Türkiye 26 14 1165
Felix Uduokhai 28 Almanya 15 12 1124
Emmanuel Agbadou 28 Fildişi Sahili 13 12 1090
Hyeon-gyu Oh 25 Güney Kore 13 12 1088
Milot Rashica 29 Kosova 25 8 975
Amir Murillo 30 Panama 12 11 957
Kristjan Asllani 24 Arnavutluk 14 11 901
Gabriel Paulista 35 Brezilya 10 10 865
Rafa Silva 33 Portekiz 10 10 820
Mert Günok 37 Türkiye 8 8 720
David Jurasek 25 Çekya 10 7 637
Jota Silva 26 Portekiz 18 5 575
Kartal Kayra Yılmaz 25 Türkiye 13 5 516
Salih Uçan 32 Türkiye 19 5 514
Taylan Bulut 20 Almanya 7 5 445
Mustafa Hekimoğlu 19 Türkiye 17 3 375
Jonas Svensson 32 Norveç 5 4 346
Demir Ege Tıknaz 21 Türkiye 10 2 309
Yasin Özcan 20 Türkiye 2 2 167
Devrim Şahin 19 Türkiye 4 2 163
Joao Mario 33 Portekiz 2 1 105
Devis Vasquez 28 Kolombiya 1 1 90
Necip Uysal 35 Türkiye 2 1 81
Ernest Muçi 25 Arnavutluk 1 1 58
Serkan Emrecan Terzi 22 Türkiye 1 - 20
Tayyip Talha Sanuç 26 Türkiye 1 - 1

Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında öneml açıklamalar
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek
G.Saray'da 3 yıldız için karar çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Camavinga hamlesi! G.Saray'dan Camavinga hamlesi! 12:13
Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! Eyüpspor son nefeste Süper Lig’de kaldı! 12:01
"İstanbul, Avrupa'nın en büyük futbol şehirlerinden biri" "İstanbul, Avrupa'nın en büyük futbol şehirlerinden biri" 11:59
Göztepe transferde sona geldi! Göztepe transferde sona geldi! 11:52
F.Bahçe Beko'nun hedefi üst üste şampiyonluk! F.Bahçe Beko'nun hedefi üst üste şampiyonluk! 11:37
"Sezon başı benim için..." "Sezon başı benim için..." 11:33
Daha Eski
EuroLeague'in en başarılısı Real Madrid! EuroLeague'in en başarılısı Real Madrid! 11:29
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı 11:28
Gençlerbirliği'nde sezonun yıldızları! Gençlerbirliği'nde sezonun yıldızları! 11:15
Onuachu sessizliğini bozmak istiyor! Onuachu sessizliğini bozmak istiyor! 11:04
8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da! 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da! 10:51
Deniz Bazancir Dünya Kupası'nda! Deniz Bazancir Dünya Kupası'nda! 10:30