Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu
Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın son olarak durumunun sarı-kırmızılı camiada yönetimi rahatsız ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:27
Galatasaray geride kalan sezonda çok büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Cimbom'da şampiyonluğun ardından Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda Mauro Icardi'nin durumu Okan Buruk'u ve yönetimi bir hayli düşündürüyor.
Son olarak Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da yönetimin, Mauro Icardi'den bir an önce kararını vermesini istediği öğrenildi.
Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldıza yıllık 5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif edilirken, sürecin ağır ilerlemesi yönetim cephesinde rahatsızlık yarattı.
İSTANBUL'A DÖNDÜ
Nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Icardi, Japonya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Fakat tecrübeli futbolcunun; önerilen ücret, sözleşme süresi ve en önemlisi takımdaki rolü konusunda tam anlamıyla ikna olmadığı vurgulandı.
Mauro Icardi'nin kendisine daha cazip bir seçenek sunulana kadar beklemeyi tercih ettiği aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetiminin ise sürecin aleyhlerine işlemesinden endişe duyduğu belirtildi.