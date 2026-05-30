CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen futbolculardan birisi de Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın son olarak durumunun sarı-kırmızılı camiada yönetimi rahatsız ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2026 15:27
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Galatasaray geride kalan sezonda çok büyük bir başarıya imza atarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Cimbom'da şampiyonluğun ardından Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda Mauro Icardi'nin durumu Okan Buruk'u ve yönetimi bir hayli düşündürüyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Son olarak Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da yönetimin, Mauro Icardi'den bir an önce kararını vermesini istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldıza yıllık 5 milyon Euro'dan 1+1 yıllık kontrat teklif edilirken, sürecin ağır ilerlemesi yönetim cephesinde rahatsızlık yarattı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenen Icardi, Japonya'daki tatilini yarıda keserek İstanbul'a döndü. Fakat tecrübeli futbolcunun; önerilen ücret, sözleşme süresi ve en önemlisi takımdaki rolü konusunda tam anlamıyla ikna olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Yönetim rahatsız oldu

Mauro Icardi'nin kendisine daha cazip bir seçenek sunulana kadar beklemeyi tercih ettiği aktarılırken, sarı-kırmızılı yönetiminin ise sürecin aleyhlerine işlemesinden endişe duyduğu belirtildi.

Galatasaray'da transfer üçgeni!
Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma! FETÖ ve yolsuzluk mesajı: "Gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum"
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası!
Osimhen'den G.Saray'a transfer jesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool'da Arne Slot ayrılığı! Liverpool'da Arne Slot ayrılığı! 14:45
G.Saray'da ayrılık kararı! G.Saray'da ayrılık kararı! 14:38
Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! Yıldırım'dan Alex itirafı: Ben gönderdim! 14:10
F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Lyon kancası! 13:31
Yıldırım'dan Aykut Kocaman resti! Yıldırım'dan Aykut Kocaman resti! 13:31
Fırtına'da transfer tamam! Fırtına'da transfer tamam! 12:40
Daha Eski
Göztepe'de 2 ayrılık! Göztepe'de 2 ayrılık! 12:29
Osimhen'den G.Saray'a transfer jesti! Osimhen'den G.Saray'a transfer jesti! 12:27
G.Saray'a bir L'Pool'lu daha! G.Saray'a bir L'Pool'lu daha! 12:15
Fırtına'da yıldız isim Zenit yolunda! Fırtına'da yıldız isim Zenit yolunda! 11:50
PSG-Arsenal final maçı şifresiz mi? PSG-Arsenal final maçı şifresiz mi? 11:28
Kartal'dan Fener'in 3 eski yıldızına kanca Kartal'dan Fener'in 3 eski yıldızına kanca 10:43