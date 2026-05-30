Fenerbahçe'nin yıldızına Olympique Lyon kancası!
Fenerbahçe'de takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız isim için Fransız ekibi Olympique Lyon'un devreye girdiği aktarıldı. İşte detaylar...
30 Mayıs 2026
Fransız ekibinin, önümüzdeki dönemde yeni bir stoper transferi yapabileceği ve listesindeki adaylardan birinin Oosterwolde olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Oosterwolde için bonservis beklentisinin 20 milyon euro olduğu ve Lyon'un transferin ekonomik boyutunu detaylı şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
Lyon'un bu transferde yalnız olmadığı da haberde yer alıyor. İngiltere'den Everton FC ve Almanya'dan FC Schalke 04 da oyuncuyu yakından takip eden kulüpler arasında bulunuyor. Bu nedenle transfer yarışının oldukça rekabetçi geçmesi bekleniyor. Lyon cephesi, transferde rakiplerinin önüne geçmek için süreci hızlandırmayı hedefliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev alan Oosterwolde, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
